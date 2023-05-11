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地方特考重大變革！考試院：明年起地特五等併入初等考試

颱風侵襲受困菲國發生婚外情還要人夫離婚 她判賠22萬元

聯合報／ 記者林孟潔房荷庭／台北即時報導

一名人夫和女同事一同到菲律賓出差，恰逢強颱遭受困一個月，沒想到二人發展出婚外情，女同事離職後繼續與人夫聯繫，要求人夫與妻離婚。人夫妻子發現後，認為女同事損害配偶權，提告求償100萬元。台北地方法院判女同事賠償22萬元撫慰金，可上訴。

妻子主張，她與丈夫2017年結婚，丈夫因工作關係與女同事到菲律賓出差，卻遭逢強颱襲擾，當地斷電斷水1個月，女同事本就知道丈夫已婚，2人卻發展出婚外情。女同事離職後，丈夫與女同事繼續保持聯繫，並要求丈夫離婚。她認為女同事損害配偶權，請求民事賠償100萬元。

女同事則否認與人夫發生性關係，妻子提出的證據不足以證明婚外情，2人是同事關係，平時僅會向人夫請教簡報製作技巧、互相督促運動。而且，她目前無收入且有負債，自己需要撫養父親與年邁祖父母，請求法院駁回妻子請求的賠償金。

判決書指出，妻子提出丈夫與女同事在聊天室對話紀錄截圖及光碟等證據，證明妻子主張的婚外情及性行為屬實。2人的聊天對話包括：「我快堅持不下去了、我太痛苦了、我真的很不舒服覺得你抱他很噁心」、「我去死你們總開心了吧」、「說愛我然後要給他繼續」、「她可以選擇你，我不可以嗎」、「你到底為什麼要救我」等，證實2人在2021年間因婚外情身陷感情糾葛。

法院認為，人夫與女同事婚外情行為侵害妻子配偶權，但是考量妻子與女同事的工作及收入，也認為妻子提出撫慰金100萬元過高，審酌後判賠22萬元。

一名人夫與女同事發生婚外情，台北地方法院判女同事賠償22萬元撫慰金。示意圖／ingimage
一名人夫與女同事發生婚外情，台北地方法院判女同事賠償22萬元撫慰金。示意圖／ingimage

人夫 婚外情

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