國道內側時速84公里算龜速？駕駛人不服挨罰提告

林姓駕駛人去（2022）年5月間行經國道六號西向14公里處，被拍下車速每小時84公里，被開罰3000元並扣違規點數1點，林男不服，狀告公路總局台中監理站，彰化地方法院法官認為判決交通違規事證明確，駁回全案。可上訴。

判決書指出，林姓駕駛人去年5月間行經國道六號西向14公里處的內側車道，被國道公路警察局第七公路警察大隊快官分隊警員，以雷射槍測得林男車速為每小時84公里，因那個路段最高速限每小時100公里，舉發機關認為構成「行駛高速公路未依規定行駛車道者－小型車未以規定之最高速度行駛内側車道，速限100公里，行速84公里」的違規行為，因此同年6月30日逕行舉發車主林男違反道路交通管理處罰條例，罰款3000元並扣違規點數1點。

林男不服提告，指稱罰單沒完整的主管機關全銜，不是公文書；「在高速公路最高速限每小時90公里以上的路段，行駛速率低於每小時80公里的較慢速小型車，...應行駛於外側車道...」反過來說，只要行駛速率不低於每小時80公里的較慢速小型車是可以行駛於內側車道的，立法意旨不是要行車人一進入內側車道就要以最高速限行駛不可，主管機關顯然曲解法規，剝奪人民行的權益，為求績效故意入人於罪。