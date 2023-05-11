快訊

地方特考重大變革！ 考試院：明年起地特五等併入初等考試

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道內側時速84公里算龜速？駕駛人不服挨罰提告

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

林姓駕駛人去（2022）年5月間行經國道六號西向14公里處，被拍下車速每小時84公里，被開罰3000元並扣違規點數1點，林男不服，狀告公路總局台中監理站，彰化地方法院法官認為判決交通違規事證明確，駁回全案。可上訴。

判決書指出，林姓駕駛人去年5月間行經國道六號西向14公里處的內側車道，被國道公路警察局第七公路警察大隊快官分隊警員，以雷射槍測得林男車速為每小時84公里，因那個路段最高速限每小時100公里，舉發機關認為構成「行駛高速公路未依規定行駛車道者－小型車未以規定之最高速度行駛内側車道，速限100公里，行速84公里」的違規行為，因此同年6月30日逕行舉發車主林男違反道路交通管理處罰條例，罰款3000元並扣違規點數1點。

林男不服提告，指稱罰單沒完整的主管機關全銜，不是公文書；「在高速公路最高速限每小時90公里以上的路段，行駛速率低於每小時80公里的較慢速小型車，...應行駛於外側車道...」反過來說，只要行駛速率不低於每小時80公里的較慢速小型車是可以行駛於內側車道的，立法意旨不是要行車人一進入內側車道就要以最高速限行駛不可，主管機關顯然曲解法規，剝奪人民行的權益，為求績效故意入人於罪。

彰化地院法官審理後，認為舉發通知單並行政處分，而是行政機關對具體事件的觀念通知，林姓駕駛人「行駛高速公路未依規定行駛車道者－小型車未以規定之最高速度行駛」的違規事實無訛，原告猶執前詞指摘原處分不當，訴請撤銷原處分，為無理由，應予駁回。

用路人行駛高速公路內側車道的車速至少90公里，林姓駕駛人車速84公里被罰，提告被駁回。民眾提供示意圖
用路人行駛高速公路內側車道的車速至少90公里，林姓駕駛人車速84公里被罰，提告被駁回。民眾提供示意圖

車道 速限 高速公路

延伸閱讀

國1苗栗段轎車「自動駕駛」追撞緩撞車事故 車頭撞爛、駕駛送醫

大甲收費站成紀念建築，當年在地人有逃費密道?

駕訓班恐漲價 公總：6月起調高收費上限

老街溪左岸整治工程斷掉 地方盼興建跨橋方便左右岸通行

相關新聞

陳致中理光頭現身雄檢 2字回應支持者首頓晚餐菜色曝光

民進黨籍高雄市議員陳致中涉嫌幫母親吳淑珍洗錢被判刑1年定讞，陳致中今下午3時19分許抵達雄檢大門，已理好一顆光頭，為入獄...

陳致中判刑1年將入獄 支持者雄檢開嗆小英「政治迫害」

民進黨籍高雄市議員陳致中涉嫌幫母親吳淑珍洗錢被判刑1年定讞，高雄地檢署要他今下午3點30分報到，陳致中預計準時抵達雄檢大...

政府修法拿掉懲戒二字 父母就不會教小孩？律師分析各國怎麼做

若提到「愛的小手、熱熔膠條、衣架、竹條」這些道具，是不是讓你想起小時候被「疼愛」的恐懼呢？不過，這樣的舉動似乎即將全部成為過去式了？

兒子陳致中今天入獄 陳水扁以一張照片表達心情

高雄市前議員陳致中判刑1年定讞，今天下午入監服刑。父親前總統陳水扁心情複雜，相較於之前大動作北上請願，今天僅分享一張陳致...

國道內側時速84公里算龜速？駕駛人不服挨罰提告

林姓駕駛人去（2022）年5月間行經國道六號西向14公里處，被拍下車速每小時84公里，被開罰3000元並扣違規點數1點，...

雲林議長沈宗隆貪汙案 雲林地院今裁定延押2月

雲林縣議長沈宗隆涉向達德能源公司收賄案，今年3月16日被羈押禁見，兩個月羈押期限即將屆滿，雲林地檢署對沈宗隆及同案被押的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦