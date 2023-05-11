快訊

地方特考重大變革！ 考試院：明年起地特五等併入初等考試

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林議長沈宗隆貪汙案 雲林地院今裁定延押2月

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣議長沈宗隆涉向達德能源公司收賄案，今年3月16日被羈押禁見，兩個月羈押期限即將屆滿，雲林地檢署對沈宗隆及同案被押的白手套鍾慶郎兩人聲請延押，雲林地方法院本月九日開庭審理後，今天下午裁定沈、鍾兩人均延押2月。

達德公司在雲林縣設立風機發電，尋求沈宗隆及縣議員支持，協助達德集團向雲林縣政府取得相關公文，疑涉以工程款夾帶賄款方式，透過下包廠商、白手套，交付逾2600萬元，對議長等人賄賂。

全案原本只有達德公司潘姓前執行長被收押，包括議長沈宗隆、白手套鍾慶郎分別被以兩百萬元交保，雲林地檢署提抗告，沈、鍾兩人於今年3月16日被變更裁定羈押禁見。

沈宗隆和鍾慶郎被羈押的兩個月期限即將屆滿，雲林地檢署為鞏固證據力，擴大偵查範圍，加上沈的涉案重大原因尚未消失，認為有延長羈押必要，本月九日向雲林地方法院聲請對沈、鍾兩人延長羈押，法院今天下午作出裁定。

雲林地院庭長王子榮指出，法院合議庭今天下午裁定，該案檢察官因被告沈宗隆、被告鍾慶郎羈押即將於112年5月16日到期，於是在到期5日前聲請延長羈押，合議庭法官聽取檢察官、辯護人及被告沈宗隆、鍾慶郎的意見後，斟酌檢察官於羈押期間的調查作為，仍足以顯示在本案中被告沈宗隆、鍾慶郎仍有羈押的原因及必要性，所以裁定延長羈押2月。

雲林縣議會將於本月十九日將召開第一次定期會，議長沈宗隆延押無法回到議會主持會議，將由副議長蔡咏鍀主持。

雲林議長沈宗隆涉貪汙案遭羈押禁見，羈押期限即將屆滿，雲林地方法院今天裁定延押兩個月。記者蔡維斌／翻攝
雲林議長沈宗隆涉貪汙案遭羈押禁見，羈押期限即將屆滿，雲林地方法院今天裁定延押兩個月。記者蔡維斌／翻攝
雲林議長沈宗隆涉貪汙案遭羈押禁見，羈押期限即將屆滿，雲林地方法院今天裁定延押兩個月。記者蔡維斌／攝影
雲林議長沈宗隆涉貪汙案遭羈押禁見，羈押期限即將屆滿，雲林地方法院今天裁定延押兩個月。記者蔡維斌／攝影

雲林 沈宗隆 檢察官

延伸閱讀

雲林議長沈宗隆涉貪被羈押 是否延押擇期再裁定

押定了！雲林議長沈宗隆遭覊押提抗告 台南高分院駁回

影／涉收賄2600萬！8小時漏夜審訊雲林議長交保變收押 法院說明更裁原因

涉收賄2600萬重開羈押庭！雲林議長沈宗隆、白手套鍾慶郎2人被收押

相關新聞

陳致中理光頭現身雄檢 2字回應支持者首頓晚餐菜色曝光

民進黨籍高雄市議員陳致中涉嫌幫母親吳淑珍洗錢被判刑1年定讞，陳致中今下午3時19分許抵達雄檢大門，已理好一顆光頭，為入獄...

陳致中判刑1年將入獄 支持者雄檢開嗆小英「政治迫害」

民進黨籍高雄市議員陳致中涉嫌幫母親吳淑珍洗錢被判刑1年定讞，高雄地檢署要他今下午3點30分報到，陳致中預計準時抵達雄檢大...

政府修法拿掉懲戒二字 父母就不會教小孩？律師分析各國怎麼做

若提到「愛的小手、熱熔膠條、衣架、竹條」這些道具，是不是讓你想起小時候被「疼愛」的恐懼呢？不過，這樣的舉動似乎即將全部成為過去式了？

兒子陳致中今天入獄 陳水扁以一張照片表達心情

高雄市前議員陳致中判刑1年定讞，今天下午入監服刑。父親前總統陳水扁心情複雜，相較於之前大動作北上請願，今天僅分享一張陳致...

國道內側時速84公里算龜速？駕駛人不服挨罰提告

林姓駕駛人去（2022）年5月間行經國道六號西向14公里處，被拍下車速每小時84公里，被開罰3000元並扣違規點數1點，...

雲林議長沈宗隆貪汙案 雲林地院今裁定延押2月

雲林縣議長沈宗隆涉向達德能源公司收賄案，今年3月16日被羈押禁見，兩個月羈押期限即將屆滿，雲林地檢署對沈宗隆及同案被押的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦