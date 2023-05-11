陳致中入獄前最後發文 引清朝文人鄭燮詩作自勉
高雄市前議員陳致中判刑1年定讞，今天下午將到高雄地檢署報到執行。陳致中入監前最後發文向支持他的親友道別，讓他知道前面的路不孤單，另引用清代詩人鄭燮創作的「千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風」來抒發心情，相信自己會承受打擊，未來依然堅韌挺拔。
民進黨籍高雄市前議員陳致中涉嫌幫母親吳淑珍洗錢，判刑1年定讞喪失議員資格，預計今天下午3點30分至高雄地檢署報到，發往高雄燕巢監獄服刑。
下午3點不到，地檢署已經聚集不少支持到場喊加油。陳致中報到前在臉書發文說，「生命不是等待暴風雨遠離的過程，而是學習在雨中翩舞！再多的不捨，請容許致中先跟大家說聲再見，感謝您們的愛與溫暖，讓我知道前面的路一點都不孤單，千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風！栽培提攜，恩義永銘，千言萬語，平安珍重！當我們再度回首，我們會帶著微笑，也會更強大」。
「千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風」是清朝文人鄭燮的題畫詩句，意思是說，經歷成千上萬次的折磨和打擊，它依然那麼堅強，不管是酷暑的東南風，還是嚴冬的西北風，它都能經受得住，還會依然堅韌挺拔。
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