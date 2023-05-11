陳致中判刑1年將入獄 支持者雄檢開嗆小英「政治迫害」

民進黨籍高雄市議員陳致中涉嫌幫母親吳淑珍洗錢被判刑1年定讞，高雄地檢署要他今下午3點30分報到，陳致中預計準時抵達雄檢大門，陸續有支持者在雄檢大門聚集，高喊陳致中「無罪」。

陳姓支持者今天與多位選民從前鎮、小港前往雄檢，在大門守候陳致中抵達，「阿中議員人這麼好，我們要給他鼓勵、支持」。

面對媒體詢問，陳姓支持者直言陳致中被判刑是「政治迫害」，總統蔡英文出招刻意要讓賴清德難堪，支持語氣堅定，「我們會等他回來！」