陳致中判刑1年將入獄 支持者雄檢開嗆小英「政治迫害」
民進黨籍高雄市議員陳致中涉嫌幫母親吳淑珍洗錢被判刑1年定讞，高雄地檢署要他今下午3點30分報到，陳致中預計準時抵達雄檢大門，陸續有支持者在雄檢大門聚集，高喊陳致中「無罪」。
陳姓支持者今天與多位選民從前鎮、小港前往雄檢，在大門守候陳致中抵達，「阿中議員人這麼好，我們要給他鼓勵、支持」。
面對媒體詢問，陳姓支持者直言陳致中被判刑是「政治迫害」，總統蔡英文出招刻意要讓賴清德難堪，支持語氣堅定，「我們會等他回來！」
陳致中抵達後，檢方會先完成人別訊問後，今下午將陳致中發往高雄燕巢二監執行，依據規定，陳最快入監滿2個月後，就能獲遴選至外役監服刑，如果作業表現良好，還可申請返家探視，每個月1次，每次以40小時為限，若獲獄方許可，則能與眷屬同住指定處所。
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