台北捷運沿線共197建案 文湖線旁就有35案

興富發建設昨發生重大公安意外，頂樓塔吊掉落在台中捷運軌道上，造成1死10傷憾事。根據統計，截至4月底前，台北捷運沿線共有197個建案，與台中捷運相同系統的文湖線就有35案；北市捷運工程局今表示，為確保營運路段安全，捷運局採取嚴格的防護措施，包括禁限建規定、施工申請評估，以及定期派員監工巡查等，

根據臺北市政府捷運工程局統計，截至今年4月底止，台北捷運局轄管捷運沿線範圍列管高架、地下及平面路段建案共197案；其中高架段共45案，包括文湖線35案、淡水線10案，建案目前仍有鷹架未拆除案件計有文湖線11案、淡水線4案，共15案。

北市捷運局表示，依據「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定，當公共工程或建案位於台北捷運營運路段的毗鄰區域時，起造人為其限建範圍內之建築物申請開工前，應先會同捷運主管機關及捷運營運機構，辦理捷運設施現況調查及測量，並提出與原設計保護捷運設施相符之施工計畫，由當地主管建築機關會商捷運主管機關審核同意後始得開工。

捷運局說明，在毗鄰捷運之工程或建案開工前，均要求公共工程或建案施工廠商提出施工計畫、監測計畫等文件審查，於施工階段並要求其定期提送監測報告，以防止其施工影響捷運系統安全。捷運工程建設機構及捷運營運機構，應定期巡察本辦法劃定之禁建、限建範圍。

捷運局強調，為有效控管申請建案情形，捷運局自行建置「捷運鄰近建物巡查系統」，依據建管機關提送建案進行會審，並將相關建案納入「建照會審管理系統」管制，所轄工程處每月巡查毗鄰捷運沿線50米範圍內是否有未通報之工程等狀況，以防止意外發生，建案施工安全則另屬權責機關管制。

捷運局說，辦理巡查後會將各建案現況巡查結果資料登錄於該局所建置之「捷運鄰近建物巡查系統」，彙整上傳至「技術資料知識庫系統（TM）」，進行系統化管理。