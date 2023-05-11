台北捷運沿線共197建案 文湖線旁就有35案
興富發建設昨發生重大公安意外，頂樓塔吊掉落在台中捷運軌道上，造成1死10傷憾事。根據統計，截至4月底前，台北捷運沿線共有197個建案，與台中捷運相同系統的文湖線就有35案；北市捷運工程局今表示，為確保營運路段安全，捷運局採取嚴格的防護措施，包括禁限建規定、施工申請評估，以及定期派員監工巡查等，
根據臺北市政府捷運工程局統計，截至今年4月底止，台北捷運局轄管捷運沿線範圍列管高架、地下及平面路段建案共197案；其中高架段共45案，包括文湖線35案、淡水線10案，建案目前仍有鷹架未拆除案件計有文湖線11案、淡水線4案，共15案。
北市捷運局表示，依據「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定，當公共工程或建案位於台北捷運營運路段的毗鄰區域時，起造人為其限建範圍內之建築物申請開工前，應先會同捷運主管機關及捷運營運機構，辦理捷運設施現況調查及測量，並提出與原設計保護捷運設施相符之施工計畫，由當地主管建築機關會商捷運主管機關審核同意後始得開工。
捷運局說明，在毗鄰捷運之工程或建案開工前，均要求公共工程或建案施工廠商提出施工計畫、監測計畫等文件審查，於施工階段並要求其定期提送監測報告，以防止其施工影響捷運系統安全。捷運工程建設機構及捷運營運機構，應定期巡察本辦法劃定之禁建、限建範圍。
捷運局強調，為有效控管申請建案情形，捷運局自行建置「捷運鄰近建物巡查系統」，依據建管機關提送建案進行會審，並將相關建案納入「建照會審管理系統」管制，所轄工程處每月巡查毗鄰捷運沿線50米範圍內是否有未通報之工程等狀況，以防止意外發生，建案施工安全則另屬權責機關管制。
捷運局說，辦理巡查後會將各建案現況巡查結果資料登錄於該局所建置之「捷運鄰近建物巡查系統」，彙整上傳至「技術資料知識庫系統（TM）」，進行系統化管理。
捷運局表示，為確保捷運系統安全，將持續與相關單位密切合作，包括建管單位及施工廠商，加強溝通與協調，確保毗鄰捷運建案在對捷運系統營運路段造成最小影響的情況下進行，並將持續強化審查機制、監測措施和巡查工作，以保障乘客的安全和捷運系統的順利運行。
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