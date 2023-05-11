林淑雅搭捷運遇死劫 8旬律師父哀痛招魂老淚縱橫

台中捷運昨遭興富發建案掉落的吊臂入侵軌道撞上，釀1死10傷慘劇，是國內首起捷運遭飛來橫禍死亡事故，死者靜宜大學法律系老師林淑雅的律師父親林勝木及家人，今赴案發捷運站招魂，興富發由董事長范華軍等人陪同。

林淑雅父親林勝木曾任一、二審法官、近年退休後轉任律師在嘉義執業，還曾擔任嘉義律師公會理事長，女兒則是台大法律系、法研所畢業，長期耕耘公法領域尤其對原住民、人權等多有貢獻。

林父今中午12點多和家屬先抵達興富發文心愛悅工地前，後再轉往台中捷運豐樂公園站內，於鄰近軌道區旁側由法師開始招魂。

林父高齡83歲，面臨驟然喪失愛女悲痛不已，今一路由旁人攙扶，來到捷運站內不禁潸然淚下，中途也先至站內房間稍作休息，並由家屬繼續在站內招魂。