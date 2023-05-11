影／婦接詐騙電話赴派出所領公文 這個詢問救回她的70萬

65歲湯姓婦人昨上午11時許前往新北市板橋警分局沙崙派出所報案，指疑遭詐騙，這期間詐團仍持續聯繫湯婦，警方不動聲色要湯婦配合偵辦，並成立專案小組誘捕偵查，待詐團車手與湯婦完成交付贓款後，立即表明身分查緝，火速將車手逮捕，詢後依加重詐欺、洗錢防制法移送偵辦建請羈押，並續追共犯。

據了解詐團成員佯稱湯婦欠台電新台幣3萬多元電費，要求湯婦加假刑事局警察的Line，期間告知湯婦報案就能撤銷欠款，但隨後又佯稱她因銀行存簿賣人而遭通緝，假扮的檢察官要分案處理及資金公證，需要70萬元。

湯婦帶著疑惑到沙崙派出所要領取司法文書，同時詢問警員所發生的事情經過，警員立即告知此為詐騙集團慣用話術及手法，也請湯婦協助警方辦案。

警方要湯婦持續與詐團聯繫，沙崙所副所長戴明剛立刻率員到板橋區金門街317巷一帶埋伏，趁湯婦與車手完成交付贓款時，埋伏的警方一擁而上要逮人，但劉姓車手見狀拔腿就跑，但最後仍不敵警方圍捕束手就擒，查扣1支手機、1張假公文及新台幣70萬元。