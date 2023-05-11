工程回扣直送競總 民進黨桃市議員劉勝全涉貪起訴

民進黨桃園市議員劉勝全涉嫌利用蘆竹某國小設備汰舊換新機會，運用議員配合款發包改善工程，從中收取業者回扣，今年1月被檢調搜索後，雖坦承部分犯行及不法所得，但還有部分犯行不認罪；桃園地檢署今天偵結，依貪污治罪條例「不違背職務收受賄賂罪」起訴劉勝全，並認為他犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

據悉，桃園市每位議員每人約有1千萬元配合款，可用於道路鋪整、環境清潔改善或教育設備更新等公共工程。不過，經費是桃園市政府編列，動支須向市府申請，經市府相關單位核備才會撥用支付。

檢方調查，劉勝全前年4月與借牌標政府工程的李姓掮客接頭，得知運用議員配合款協助蘆竹某國小禮堂更換空調可得工程款15%利潤，便一口答應，標案還設定特殊規格，確保掮客得標，最後也在自家服務處拿到現金75萬元的回扣。

另外，劉勝全也跟李姓掮客合作，利用2間學校更換視聽設備機會，二次標案分別收取回扣29萬2500元和37萬5000元，其中一次還是在去年競選議員連任期間商定，不法款項更是直接送到競選總部交到劉的手裡。

偵訊時，劉勝全坦承拿過75萬元，但對於款項來源及用意交待不清，對於視聽設備更換的回扣款項則矢口否認。

檢方認為，劉勝全是地方政治人物，卻開啟校園採購、公共工程業界中「行賄才有生意」惡劣風氣，短則有危害校園採購個案品質，長遠來看，恐使政府採購法機制失靈，無法淘選出最佳供應商，蠹触我國公共工程建設品質，嚴重侵害偏鄉學校得來不易的教學設備，腐触基礎教育根基。劉雖然承認部分犯行，但作法恐怕只是為了避免被羈押和保住議員資格的作法，難認真的有悔意，因此建請法院從重量刑