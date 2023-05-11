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新竹輪胎行大火燒死8家人 陳彥翔始終否認犯行第4次延押

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

去年6月15日晚間新竹市東大路輪胎行大火造成一家8口葬身火窟，縱火嫌犯陳彥翔不僅害死妻兒4人，就連母親、妹妹、兄嫂及年僅1歲的姪女都沒能逃出火海，陳彥翔遭逮後始終否認全部犯行，但因其涉嫌觸犯的是殺害直系血親尊親屬等罪，法院擔心他可能有傷害生命、逃亡可能，因此決定延長羈押。

新竹地院指出，陳彥翔因殺直系血親尊親屬等案件，經新竹地檢署檢察官提起公訴，陳彥翔經法院訊問後承認犯行，涉犯放火、殺人、殺人未遂、殺害直系血親尊親屬等罪嫌，犯罪嫌疑均屬重大。

法官認為，陳彥翔所犯為最輕本刑5年以上重罪，重罪常伴有逃亡可能，且依陳彥翔於警詢、偵查中的陳述，他若情緒激動可能會有傷害生命的行為，足認陳彥翔有逃亡以脫免刑責的高度可能，從去年8月17日起執行羈押。

新竹地院在去年事發後，已3次延長羈押，法官在今年5月5日再次訊問陳彥翔，並經陳彥翔、辯護人、檢察官表示意見後，陳彥翔否認全部犯行，法官考量若陳彥翔交保，可能自傷或逃亡，無法確保後續審判及執行程序順利進行，因此決定從5月17日起，第4次延押、延長羈押2個月。

新竹市輪胎行縱火害死8家人，嫌犯陳彥翔否認全部犯行。本報資料照片
新竹市輪胎行縱火害死8家人，嫌犯陳彥翔否認全部犯行。本報資料照片

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