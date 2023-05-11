男飆車時速120撞死騎士辯疲勞駕駛 法院判6年6月

胡姓男子去年從彰化開夜車北上，在台北市區不斷闖紅燈，涉以時速120公里在士林區承德路、中正路口，撞死騎機車的陳姓保全，他還當場喊叫「要拯救地球」，檢方依殺人罪起訴。士林地方法院今宣判，依殺人未遂罪判處6年6月。可上訴。

2022年7月2日晚上10時許，胡姓男子開車從國道三號快官、彰化系統北上，2日凌晨4點30分許，開到台北市區不斷闖紅燈，4點41分開至士林區承德路、中正路口，涉以時速120公里高速衝撞前方停等紅燈的廖姓駕駛汽車，致廖骨盆骨折受傷；當場因「慣性作用」，車輛偏駛逆向開進承德路4段，撞擊輾壓68歲陳姓保全，因多重頓創、顱腦損傷不治。

肇事現場廖的車輛後方嚴重凹陷，胡的車後有大量血跡，還有沾滿鮮血的口罩，車輛下方發現陳姓保全穿著的藍白拖，車輛撞到燈桿停止，儀表板車速表指針在120到130公里間。

檢方查出，胡男的安非他命檢驗結果第一次驗為陽性，第二次為陰性，顯示劑量很少。胡男偵訊時供稱，看到紅燈有踩煞車，但「我要以我的生命為主」、「我有想過要放棄，但是他用炫光迷惑我，但我當下為了搶救世界，我一定要這樣做，當下不知道是真的人」「要拯救地球，整個世界封冰」。

合議庭日前開庭審理，專家證人三軍總醫院精神醫學部主任曾念生證稱，胡男要和女兒在台北吃飯、到指南宮還願等，為現實動機，開車開了一整晚，也該分段評估，胡男因幻覺和疲勞混合影響，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，已顯著降低。

52歲胡男遭羈押台北看守所，日前坐輪椅出庭。他辯稱，不認識死者，沒有殺人故意，因疲勞駕駛，頂多是過失致死罪。