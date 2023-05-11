快訊

現場採訪／烏克蘭最長的戰役！巴赫穆特前線的砲聲、哭聲、歌唱聲

評／不讓台南母女死亡車禍重演 在地民團指政府應該這樣做

蔡總統執政七年國人給幾分？ 民調顯示「沒功勞也有苦勞」

林秉樞爆打高嘉瑜 涉性私密高院不公開審理

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子林秉樞毆打立委高嘉瑜，逼在母親靈堂下跪、拍攝私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金；案件上訴，台灣高等法院今天上午行準備程序，因案件涉及性私密影像，不公開審理。

高嘉瑜委任律師表示，因辯論方向有改變，將再與高女討論，並指林秉樞先前就有傷害女子紀錄，高女並非唯一受害人。

林秉樞2021年9月17日凌晨與高嘉瑜視訊時，偷偷截取9張裸露身體的私密影像。同年11月10日，林指示秘書在臉書發文誣陷高女介入他人婚姻，隔天林在馥都飯店逼高女脫衣服、下跪，並查看手機內容，動手毆打、拖行、拉高女撞浴缸，又趁她冰敷臉部時，拿手機錄影，並逼寫自白書。

林秉樞2021年11月24日於母親靈堂，多次喝令高嘉瑜下跪、拉扯頭髮、扯掉帽子和口罩，高嘉瑜向會館人員取得口罩後，又搶走口罩丟進櫃台中；他見事件被媒體揭露，打LINE電話恐嚇「妳真的要我死，是不是？我死，妳也會死，妳懂嗎？」「妳如果要我，把我塑造成一個渣男…阿妳猜會怎樣？」，再傳訊息恫嚇「不要互相毀滅」「不然我們會一起死」。

林秉樞僅坦承傷害，聲稱看高嘉瑜的手機訊息、截取私密照片都經過對方同意，這是「兩人平日情趣」，逼下跪、寫紙條等都是他和高嘉瑜學電影鬧著玩的，且他從未揚言散布私密照片，當時是在跟高嘉瑜求饒，想極力阻止周刊報導新聞。

一審不採信他的說詞，依偽造文書、妨害秘密、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等罪判林2年10月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不可易科罰金；而林秉樞扣抵曾被羈押226天，等同於繳交78萬罰金、再服刑14天，即可重獲自由。

高院今審理時，林目前仍只承認傷害犯行，庭訊1小時結束。

男子林秉樞毆打立委高嘉瑜，逼在母親靈堂下跪、拍攝私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金，台灣高等法院今開庭。記者王宏舜／攝影
男子林秉樞毆打立委高嘉瑜，逼在母親靈堂下跪、拍攝私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金，台灣高等法院今開庭。記者王宏舜／攝影
男子林秉樞毆打立委高嘉瑜，逼在母親靈堂下跪、拍攝私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金，台灣高等法院今開庭。記者王宏舜／攝影
男子林秉樞毆打立委高嘉瑜，逼在母親靈堂下跪、拍攝私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金，台灣高等法院今開庭。記者王宏舜／攝影

高嘉瑜 林秉樞

延伸閱讀

「新聞大白話」 YouTube百萬粉絲 李作珩素顏主持

反嗆高嘉瑜稱藍用喬的 游淑慧點這事：你才完美「喬」字民代

虐嬰案港湖再開戰 李彥秀批高嘉瑜只作秀：被抓包才氣噗噗

港湖雙姝大戰高嘉瑜反擊 李彥秀再轟：連回嘴都像在說夢話

相關新聞

中天換照案NCC判敗訴 法務部長蔡清祥：這種情形確實不多見

中天新聞台3年前申請換發衛星廣播頻道執照，被國家通訊傳播委員會NCC決議不予換照，中天提行政訴訟救濟，台北高等行政法院昨...

國中校長偷吃人妻狂傳A片還稱讚自己很猛 綠帽夫氣得跑到學校對質

一名國中男校長和人妻搞外遇，多次出遊過夜、發生性行為，他自稱「老闆」，並叫自己的性器官為「老爺」，和人妻對話「你看老闆很...

林秉樞爆打高嘉瑜 涉性私密高院不公開審理

男子林秉樞毆打立委高嘉瑜，逼在母親靈堂下跪、拍攝私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得...

林姿妙告陳琬惠違反選罷法與誹謗罪 檢處分不起訴

民眾黨宜蘭籍不分區立委陳琬惠去年競選宜蘭縣長時，曾開記者會稱國民黨籍縣長候選人、時任縣長林姿妙和富商勾結容許招待所違建，...

【重磅快評】中捷工安巨災興富發能全身而退？

昨天中午中捷因塔臂墜落造成列車一死十傷的重大工安事故，殘破的車廂迅速拉回機廠調查事故原因，開始檢修；十二小時後的子夜，捷...

展雲吸金182億負責人潛逃 2律師追加起訴

殯葬業者「展雲」經營「蓬萊陵園」，涉嫌以販售靈骨塔、墓園並保證還本等方式，9年間吸金逾182億元後無預警倒閉。今年2月台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦