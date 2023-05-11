林姿妙告陳琬惠違反選罷法與誹謗罪 檢處分不起訴

民眾黨宜蘭籍不分區立委陳琬惠去年競選宜蘭縣長時，曾開記者會稱國民黨籍縣長候選人、時任縣長林姿妙和富商勾結容許招待所違建，以及修法圖利開發業者，林姿妙提告陳違反選罷法及涉犯誹謗罪，日前檢方偵結，不起訴。

林姿妙告訴稱，陳琬惠去年7月底開「打破金權政治，再現宜蘭青天」記者會，公開指謫林與富商劉志和、華友聯集團關係密切，縣府「貼心」服務富商與廠商，金權政治在宜蘭肆虐，地檢署、監察院應該立即偵辦調查。

陳琬惠在記者會上稱，林姿妙與富商劉志和關係密切，容許他違建在冬山梅花湖畔的特權招待所；另外，縣府修法准許一般廠商專案申購河川土石，華友聯集團標得市地重畫工程與蘇澳新城溪鐵路橋河川疏濬作業後，一邊挖河川土石，一邊將土石用於市地重畫，違反採售分離原則，圖利特定廠商。

林姿妙8月1日委請律師提告，聲明自己從未進入梅花湖招待所，縣府得知違建後於4月間開立拆除處分書，辦理疏浚作業也都依法招標、透明公開，陳琬惠在記者會上指控是利用媒體及社群網路謀取個人聲量，意圖使人不當選，涉犯公職人員選舉罷免法第104條散布謠言或傳播不實事項、刑法第310條加重誹謗罪嫌。

不起訴書指出，檢方並未傳喚陳琬惠，查閱林姿妙提出的媒體報導後，發現陳琬惠在記者會上有提出相關照片、資料等佐證說法，並非虛構事實，難以認定違反選罷法104條與誹謗罪，日前處分不起訴。