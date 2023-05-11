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林姿妙告陳琬惠違反選罷法與誹謗罪 檢處分不起訴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

民眾黨宜蘭籍不分區立委陳琬惠去年競選宜蘭縣長時，曾開記者會稱國民黨籍縣長候選人、時任縣長林姿妙和富商勾結容許招待所違建，以及修法圖利開發業者，林姿妙提告陳違反選罷法及涉犯誹謗罪，日前檢方偵結，不起訴。

林姿妙告訴稱，陳琬惠去年7月底開「打破金權政治，再現宜蘭青天」記者會，公開指謫林與富商劉志和、華友聯集團關係密切，縣府「貼心」服務富商與廠商，金權政治在宜蘭肆虐，地檢署、監察院應該立即偵辦調查。

陳琬惠在記者會上稱，林姿妙與富商劉志和關係密切，容許他違建在冬山梅花湖畔的特權招待所；另外，縣府修法准許一般廠商專案申購河川土石，華友聯集團標得市地重畫工程與蘇澳新城溪鐵路橋河川疏濬作業後，一邊挖河川土石，一邊將土石用於市地重畫，違反採售分離原則，圖利特定廠商。

林姿妙8月1日委請律師提告，聲明自己從未進入梅花湖招待所，縣府得知違建後於4月間開立拆除處分書，辦理疏浚作業也都依法招標、透明公開，陳琬惠在記者會上指控是利用媒體及社群網路謀取個人聲量，意圖使人不當選，涉犯公職人員選舉罷免法第104條散布謠言或傳播不實事項、刑法第310條加重誹謗罪嫌。

不起訴書指出，檢方並未傳喚陳琬惠，查閱林姿妙提出的媒體報導後，發現陳琬惠在記者會上有提出相關照片、資料等佐證說法，並非虛構事實，難以認定違反選罷法104條與誹謗罪，日前處分不起訴。

另外，林樂賜去年11月批評蔡文益當縣議員時嗆警察、代理鎮長期間工程擺爛、發紓困金政策性買票，蔡文益當天按鈴提告林違反選罷法104條。檢方檢視林樂賜團隊製作的競選文宣，調查工程進度等紀錄，認為文宣並非毫無根據，日前也處分不起訴。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠質疑縣長林姿妙曾到富商劉志和的違建招待所喬事，又指為華友聯集團修法開後門圖利，林姿妙提起告訴，日前檢方不起訴。本報資料照。
民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠質疑縣長林姿妙曾到富商劉志和的違建招待所喬事，又指為華友聯集團修法開後門圖利，林姿妙提起告訴，日前檢方不起訴。本報資料照。
宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影

林姿妙 陳琬惠

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