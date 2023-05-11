【重磅快評】中捷工安巨災興富發能全身而退？

昨天中午中捷因塔臂墜落造成列車一死十傷的重大工安事故，殘破的車廂迅速拉回機廠調查事故原因，開始檢修；十二小時後的子夜，捷運站周邊文心南路已開放行車；今天清晨大範圍停駛的中捷恢復通車；最讓人驚嘆的捷運事故保險理賠也初步設算完成，很快可開始理賠作業。看樣子這起重大工安事故很快就可結案。

為什麼這麼急搶通車？該歸咎台灣的一套究責機制。事故發生，長官們慰問、震怒之後，第一時間要求儘快恢復通車；昨天中捷重大事故市府不止一次接到儘快恢復通車的上級指示；台鐵宜蘭線普悠瑪事故、南方澳斷橋事件，每每限期恢復通車，下達指示當下甚至不瞭解事故原因。

造成塔臂墜落的業主興富發建設雖被重罰，幾處建案裁定停工，但建築業龍頭興富發似乎不很在意，一方面塔吊拆除興富發不是執行者，已簽約委託國際專業工程吊車公司施工，這部分責任不難切割，興富發頂多負監督不夠周全之責，應該不太在意責任追究。

至於承攬吊臂拆除的工程公司似乎也不緊張，「高人」指點先追查當時大樓工地是否有強陣風出現？再來矛頭指向中市府、中捷，推稱吊臂墜落是因當時列車進站的「振動」造成，如此把市府拖下水的指控，工程公司轉守為攻，市府得先花不少時間釐清自己沒有責任，即使能罰到工程公司，也得經過纏訟。

工安事件發生後，興富發高層出面道歉，強調負責到底；這次工安犯了眾怒，不出面道歉不行，道歉的行禮如儀太熟練了。至於中市該公司九個建案被裁定勒令停工也無大礙，市府得說明勒令停工理由，就算都是有人員傷亡的工安事故，也是並不連動的事件，調查完就可復工。