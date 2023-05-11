展雲吸金182億負責人潛逃 2律師追加起訴

殯葬業者「展雲」經營「蓬萊陵園」，涉嫌以販售靈骨塔、墓園並保證還本等方式，9年間吸金逾182億元後無預警倒閉。今年2月台北地檢署依銀行法等罪，將潛逃國外的該公司負責人、國民黨財委會前主委鍾時益之子鍾克信，連同公司高層共7人起訴，今天再將曾出具法律意見書協助展雲取信投資人的吳姓、陳姓2名律師追加起訴。

檢方起訴時，已對事後潛逃出境的鍾克信發布通緝，今天追加起訴2名律師後，也打算將2名律師移送律師懲戒。檢方查出，吳、陳2位律師曾在2012年展雲董事會中，出具法律意見書表示該公司投資方案違反銀行法，藉此取信於投資人；事後被害民眾向展雲購買土地，便信託登記在2名律師名下，還逐筆收取保管費與過戶費。

檢方調查，展雲涉嫌自2012年8月至2021年9月間，舉辦投資說明會，對外佯稱正進行總面積達42.79公頃的墓地開發計畫，總開發利益高達10億美元，對外招攬投資新北市金山區仰佛大道上的「蓬萊陵園」等墓地，每單位投資金額依方案不同，至少10萬元起跳。

展雲向投資人表示，每投資一單位11.8萬元，4年後不僅保證還本，另可委由展雲以15.2萬元對外銷售，報酬率達28.8％；4年內如想更改投資標的，還可將款項改為投資靈骨塔、生前契約或牌位。