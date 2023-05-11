數位身分證有資安疑慮集體訴訟案 58人告內政部法院今判敗訴

數位身分識別證（New eID）政策爭議不斷，尤以資安問題最為外界擔憂，台灣人權促進會等團體3年前召集58位民眾集體提出預防性不作為訴訟，台北高等行政法院今判決58人敗訴，可上訴。

內政部2020年宣布換發新式數位身分識別證，期間受到新冠肺炎及外界質疑影響，原訂2021年7月全面換發，但學界、人權團體等紛紛提出個資外洩等資安疑慮，並呼籲暫緩施行，預計試辦的城市也有意見，行政院也同意，計畫已確定「喊卡」。

台權會等團體募集58位民眾，提起預防性不作為訴訟，認為政府執意推動數位身分證，將成為嚴重侵害隱私、難以挽回傷害的政策；律師團也指出，內政部強推數位身分證的過程，早已被質疑違背戶籍法、違反大法官釋字第603號所保障的資訊自主權，將人民暴露在資訊安全風險之中。

律師團認為，發行數位身分證違法、違憲，紙本舊證失效後，不領新證的當事人將失去國家憲法所賦予權利，包括考試、服公職、選舉、罷免、請領補助等，事後救濟「緩不濟急」，且會產生不可回復損害。