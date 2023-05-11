聽新聞
test
0:00 / 0:00
數位身分證有資安疑慮集體訴訟案 58人告內政部法院今判敗訴
數位身分識別證（New eID）政策爭議不斷，尤以資安問題最為外界擔憂，台灣人權促進會等團體3年前召集58位民眾集體提出預防性不作為訴訟，台北高等行政法院今判決58人敗訴，可上訴。
內政部2020年宣布換發新式數位身分識別證，期間受到新冠肺炎及外界質疑影響，原訂2021年7月全面換發，但學界、人權團體等紛紛提出個資外洩等資安疑慮，並呼籲暫緩施行，預計試辦的城市也有意見，行政院也同意，計畫已確定「喊卡」。
台權會等團體募集58位民眾，提起預防性不作為訴訟，認為政府執意推動數位身分證，將成為嚴重侵害隱私、難以挽回傷害的政策；律師團也指出，內政部強推數位身分證的過程，早已被質疑違背戶籍法、違反大法官釋字第603號所保障的資訊自主權，將人民暴露在資訊安全風險之中。
律師團認為，發行數位身分證違法、違憲，紙本舊證失效後，不領新證的當事人將失去國家憲法所賦予權利，包括考試、服公職、選舉、罷免、請領補助等，事後救濟「緩不濟急」，且會產生不可回復損害。
內政部則強調舊式身分證防偽功能薄弱，不可能永遠不換發新身分證，換發數位身分證主要為解決防偽、個資洩漏問題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言