台灣帝雉巢穴登國際期刊 美籍女博士在台婚姻失和對簿公堂

57歲美國籍生物學女博士喬雅玲在台灣花蓮出生，10歲時回美一路念完博士，1990年與歐保羅博士一起接下玉山國家公園委託研究台灣國寶鳥─帝雉，2年後終於發現帝雉巢穴，研究成果登上國際著名「雉類學報」期刊。不過喬女感情路不順遂，懷疑丈夫出軌又盜賣房產，為此兩人對簿公堂。面對喬雅玲指控其丈夫回應「不予置評！」

美國籍生物學博士喬雅玲（Cara Lin Bridgman、57歲）在台灣花蓮出生領有台灣居留證，常對人說自己是半個台灣人，幼年時期在好山好水的花蓮成長，愛上台灣的山林生態與人文風土。不過她10歲那年，必須隨親返回美國，雖然抗拒無奈也只能跟著一同回美。

返回美國生活的她，心裡對台仍念念不忘，加上花蓮山林生態早已烙印在她心裡，只好寄情於生物學上。1988年她取得美國厄勒姆學院生物學學士（Bachelor of Arts in Biology at Earlham College, Richmond, IN, USA.）仍對台思念甚篤，遂毅然決然地回台工作生活。

1989年當時喬父的一名舊友，時任東海大學生物學教授歐保羅（Paul Stephen Alexander）正要接下玉山國家公園委託研究「台灣國寶鳥─帝雉」，喬雅玲所學專業正好符合委研項目，便加入歐保羅研究團隊，與研究夥伴一起上山研究帝雉家族。

喬雅玲研究帝雉兩年，她常清裝簡出負重超過35公斤，上山研究還得花10多小時走在羊腸小徑，甚至不分晝夜躲在隱蔽帳棚內，只會等著帝雉出現。1992年皇天不負苦心人，她與團隊在玉山國家公園郡大林道發現帝雉家族與巢穴，不但成為台灣首位發現帝雉巢穴的研究人員，研究成果還登上世界著名的「雉類學報」發表。

1995年喬雅玲在東海大學擔任助理教授，透過朋友介紹結識同在東海大學工作的丈夫林男，不久他便擔任起喬雅玲研究助理，2人形影不離漸生情愫。2000年喬雅玲回美攻讀博士學位，林男飛至美國向喬告白，雙方展開熱戀，隔年兩人先在美國田納西州結婚，隨後返台登記成為夫妻落腳台中生活。

喬雅玲表示，她在東海大學、中國醫藥大學任教期間，每月所領的薪水、研究工作收入都存進丈夫林男帳戶，為了一圓與丈夫、公婆四人同住的夢想，2012年夫妻倆以400萬元買下花蓮一處農地，再耗資1400多萬蓋農舍，之後農舍竣工舉家搬入居住，但因喬女在台中工作關係鮮少回到花蓮。

強雅玲指控，2013年熟識友人E-MAIL寄來一張丈夫疑似與小三的照片，對象還是丈夫的前女友，這下她才恍然了解為何丈夫會搬離花蓮住處，懷疑他與小三在台南同居。為此喬雅玲當面質問丈夫，但他卻否認外遇，最後撂下一句「I want to be free」，並向喬女提出離婚。

丈夫要離婚，讓喬雅玲心碎氣回「你把花蓮的房子賣掉了，還給我應得的500萬後，我才同意離婚！」不料林男一聽當場改口「那我不離婚了，我們分居吧！」從此兩人分居兩地，過著有名無實的夫妻生活。喬雅玲離婚不成，陷入感情泥沼痛不欲生，只能求助心理醫生。

2020年她向小三與丈夫林男提告侵害配偶權、人格權，同年喬女向林男提告要求分配財產，才驚見丈夫未知會她情況下，將花蓮房產賣掉，庭訊時林男辯稱「1400萬蓋房子的錢是他貸款而來，賣掉房產償還貸款還負債，所以喬女沒法得到任何金錢。」但因喬女並未提出出資的相關證據，被法院判敗訴。喬雅玲更加心死決定提告捍衛自己權益。