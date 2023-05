台灣帝雉巢穴登國際期刊 美籍女博士在台婚姻失和對簿公堂

57歲美國籍生物學女博士喬雅玲在台灣花蓮出生,10歲時回美一路念完博士,1990年與歐保羅博士一起接下玉山國家公園委託研究台灣國寶鳥─帝雉,2年後終於發現帝雉巢穴,研究成果登上國際著名「雉類學報」期刊。不過喬女感情路不順遂,懷疑丈夫出軌又盜賣房產,為此兩人對簿公堂。面對喬雅玲指控其丈夫回應「不予置評!」

美國籍生物學博士喬雅玲(Cara Lin Bridgman、57歲)在台灣花蓮出生領有台灣居留證,常對人說自己是半個台灣人,幼年時期在好山好水的花蓮成長,愛上台灣的山林生態與人文風土。不過她10歲那年,必須隨親返回美國,雖然抗拒無奈也只能跟著一同回美。

返回美國生活的她,心裡對台仍念念不忘,加上花蓮山林生態早已烙印在她心裡,只好寄情於生物學上。1988年她取得美國厄勒姆學院生物學學士(Bachelor of Arts in Biology at Earlham College, Richmond, IN, USA.)仍對台思念甚篤,遂毅然決然地回台工作生活。

1989年當時喬父的一名舊友,時任東海大學生物學教授歐保羅(Paul Stephen Alexander)正要接下玉山國家公園委託研究「台灣國寶鳥─帝雉」,喬雅玲所學專業正好符合委研項目,便加入歐保羅研究團隊,與研究夥伴一起上山研究帝雉家族。

喬雅玲研究帝雉兩年,她常清裝簡出負重超過35公斤,上山研究還得花10多小時走在羊腸小徑,甚至不分晝夜躲在隱蔽帳棚內,只會等著帝雉出現。1992年皇天不負苦心人,她與團隊在玉山國家公園郡大林道發現帝雉家族與巢穴,不但成為台灣首位發現帝雉巢穴的研究人員,研究成果還登上世界著名的「雉類學報」發表。

1995年喬雅玲在東海大學擔任助理教授,透過朋友介紹結識同在東海大學工作的丈夫林男,不久他便擔任起喬雅玲研究助理,2人形影不離漸生情愫。2000年喬雅玲回美攻讀博士學位,林男飛至美國向喬告白,雙方展開熱戀,隔年兩人先在美國田納西州結婚,隨後返台登記成為夫妻落腳台中生活。

喬雅玲表示,她在東海大學、中國醫藥大學任教期間,每月所領的薪水、研究工作收入都存進丈夫林男帳戶,為了一圓與丈夫、公婆四人同住的夢想,2012年夫妻倆以400萬元買下花蓮一處農地,再耗資1400多萬蓋農舍,之後農舍竣工舉家搬入居住,但因喬女在台中工作關係鮮少回到花蓮。

強雅玲指控,2013年熟識友人E-MAIL寄來一張丈夫疑似與小三的照片,對象還是丈夫的前女友,這下她才恍然了解為何丈夫會搬離花蓮住處,懷疑他與小三在台南同居。為此喬雅玲當面質問丈夫,但他卻否認外遇,最後撂下一句「I want to be free」,並向喬女提出離婚。

丈夫要離婚,讓喬雅玲心碎氣回「你把花蓮的房子賣掉了,還給我應得的500萬後,我才同意離婚!」不料林男一聽當場改口「那我不離婚了,我們分居吧!」從此兩人分居兩地,過著有名無實的夫妻生活。喬雅玲離婚不成,陷入感情泥沼痛不欲生,只能求助心理醫生。

2020年她向小三與丈夫林男提告侵害配偶權、人格權,同年喬女向林男提告要求分配財產,才驚見丈夫未知會她情況下,將花蓮房產賣掉,庭訊時林男辯稱「1400萬蓋房子的錢是他貸款而來,賣掉房產償還貸款還負債,所以喬女沒法得到任何金錢。」但因喬女並未提出出資的相關證據,被法院判敗訴。喬雅玲更加心死決定提告捍衛自己權益。