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中天換照案NCC判敗訴 法務部長蔡清祥：這種情形確實不多見

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

中天新聞台3年前申請換發衛星廣播頻道執照，被國家通訊傳播委員會NCC決議不予換照，中天提行政訴訟救濟，台北高等行政法院昨天判決中天勝訴；法務部長蔡清祥今天在立法院面對藍委質詢表態「這種情形確實不多見。」

立法院司委會今天審查律師法修正草案，法務部長蔡清祥出席接受備詢，國民黨立委曾銘宗、王鴻薇對中天打贏換照案的行政訴訟結果出爐，要求蔡清祥表示意見。

曾銘宗說，他詢問過司法院的意見，連司法院官員都認為對NCC是不是屬於獨立機關覺得有問題，而他在金管會擔任主委時，行政機關的處分被法官判決敗訴，「只要出現一件都很難得」，何況NCC還連續被判決敗訴。

王鴻薇表示，NCC所作出的有關處分連續多件被判決敗訴，請蔡清祥表示意見，並問蔡是否支持NCC提出上訴；她說，對於行政法院在壓力之下判決NCC不給中天執照一案對中天作出有利的判決，應給法官掌聲。

面對立委連番要求對判決表態，蔡清祥一開始認為撤照案不屬於法務部的權責，一度拒答，並稱司法院有其立場，法務部也應尊重，不過，曾銘宗要求主席劉建國宣讀首長列席沒有拒絕立委提問的權利條文，蔡清祥於是答覆提問。

蔡清祥說，依他有限的理解及個人的意見，行政法院作出的判決「這種情形確實不多見」，過去行政法院通常作出的是對政府有利的判決。

至於是否認為NCC應該提上訴，蔡清祥則先表示尊重NCC的意見，但也說如果在訴訟中自己有些意見未被法官採納，他就會提上訴。

立法委員王鴻薇。翻攝網路
立法委員王鴻薇。翻攝網路
法務部長蔡清祥。翻攝網路
法務部長蔡清祥。翻攝網路
立法委員曾銘宗。翻攝網路
立法委員曾銘宗。翻攝網路

蔡清祥 NCC

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