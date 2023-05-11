知名衛生棉大陸製變「台灣製」廠商曾被抓包又故技重施

知名衛生棉品牌「HIBIS」販售的木槿花草本衛生棉，被檢調查出偽造生產地標籤，將大陸生產的衛生棉改為台灣製造，販售多年後曾在2020年被檢調查獲，但該公司陳姓負責人獲不起訴後，又故技重施，以同樣手法進口衛生棉，這次檢方不再相信他，今依妨害農工商罪嫌，起訴陳姓負責人。

根據「HIBIS」網站介紹，該公司成立於2002年，並以木槿花系列衛生棉量產銷售，事發後，網路販售的衛生棉產地都標示為中國大陸製。

檢調查出，該公司生產的「木槿花草本貼身透氣加長35CM」、「木槿花草本貼身透氣日用24.5CM」產品，都在中國生產，但外包裝的生產地，卻打上台灣高雄，讓消費者以為衛生棉為台灣製造的精品。

2020年間，檢調曾查獲HIBIS偽造產地，當時就被辦案單位依妨害農工商罪嫌送辦，陳姓負責人當時供稱「中國包裝廠疏失，沒貼上產地標籤」獲得檢方採信，最後以無犯罪意圖不起訴處分。

沒料獲得不起訴後，陳男涉嫌再以同樣手法繼續從大陸進口衛生棉販售，去年1月25日，這批大陸製衛生棉進口時，被海關發現貨物包裝仍寫著台灣高雄製造，與2020年被查獲的情形相同，陳姓負責人再被檢調依妨害農工商罪嫌送辦。

檢方調查時，陳男喊冤，稱商品上市前都會重新貼標籤改善，公司無意欺騙消費者。但檢方認為，這批衛生棉在進入國境前就已改標為台灣製造，陳男有無貼標改善是犯後態度問題。

檢方另傳喚「HIBIS」廠務經理，證實若外包裝改標生產地，每包還要額外付出0.45元人民幣成本。