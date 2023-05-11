時力吳佩芸私密照外流風波 網媒毫無查證社長被起訴

時代力量台中市議員候選人吳佩芸去年投票前8天傳出私密照外流風波，她對散布的網站「新華報導 1987」負責人鄭姓社長、楊姓前男友提告，檢方曾赴2人住處搜索，認定鄭有20年工作經驗，收到來源不明私密影片卻毫無查證就刊登，依違反個資法起訴他，楊男嫌疑不足不起訴。

檢方指出，台中市第4屆市議員選舉南屯選區候選人吳佩芸去年11月17日向警方報案，表示在「新華報導 1987」網站上發現有人未經其同意，冒用她名義發文並附上自己先前私下拍攝的個人私密清涼抖音影片，及其簽署台灣獨立建國聯盟 「不投降承諾書」截圖。

吳控訴，這會使瀏覽者誤認是她張貼，而影響選民對其觀感或評價，認為張貼者應有使其不當選之意圖，去年赴台中地檢署對新華報導鄭姓社長、及楊姓前男友提告意圖使人不當選、違反個資法。

中檢去年11月18日指派檢察官黃靖珣指揮警方偵辦，同月19日向法院聲請搜索票，並於20日率隊前往「新華報導 1987」負責人鄭姓社長、及吳佩芸的楊姓前男友住處搜索，經查扣2人手機、電腦及隨身碟。

檢警除使用鑑識採證還原犯罪跡證，再指揮員警向瑞士請求協助調取鄭姓社長所稱影片來源的不明電子信箱申請者資料。檢方認為，鄭姓社長明知該影片是吳佩芸穿著清涼的私密自拍影片，屬於非公開社會活動而應受保護、擁有資訊自主權之個人隱私資料，顯然與競選活動無關。

檢方指出，鄭已有20多年工作經驗的媒體從業者，在收到來源不明的夾帶該影片電子郵件，卻毫無過濾、查證，反而逕自刊登及廣發給不特定人觀看，損害吳的利益，偵結依違反個人資料保護法第 41條起訴。

而鄭涉犯違反公職人員選舉罷免法、偽造文書、誹謗等部分，因該案影片本身內容並非捏造、不實，且查無證據證明鄭與冒用告訴人吳佩芸名義的申請電子郵件信箱者有何關聯，該部分不起訴。