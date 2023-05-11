交通罰鍰170件裁罰12萬 台南女保單遭查扣馬上繳清

52歲康姓女子2016年5月-2018年4月間開車，行駛在應繳費公路未依規定繳費、不參加定期檢驗等共170案，被台南市交通局合計裁罰12萬4900元，經移送行政執行署台南分署強制執行，得知她有購買保單，核發執行命令請保險公司終止保單時，她才主動聯繫，馬上攜帶現金繳清。

台南分署表示，經交通局移送分署強制執行，尚欠金額12萬4778元。收案後，執行人員查得康女有購買保單後，核發執行命令扣押保單，發函請她就保單解約一事表示意見，但她仍未表示意見。

因此，執行人員4月25日核發執行命令請保險公司終止保單，經保險公司以簡訊通知她保單解約相關事宜，她才主動與執行人員聯繫，並於前天上午攜帶現金至分署繳清全部欠款。