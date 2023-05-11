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國中校長偷吃人妻狂傳A片還稱讚自己很猛 綠帽夫氣得跑到學校對質

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名國中男校長和人妻搞外遇，多次出遊過夜、發生性行為，他自稱「老闆」，並叫自己的性器官為「老爺」，和人妻對話「你看老闆很猛」、「大爺很傷精氣神」，還傳多部色情影片給人妻，氣得丈夫跑到學校質問，並提告求償，台北地方法院判校長應賠償40萬元，可上訴。

丈夫主張，校長和妻子學生時代是男女朋友，兩人事後各自嫁娶，但校長2017年開始利用公務、研習、帶學生出團的機會，邀請妻子一起出遊、入住飯店並嘿咻，妻子還將住宿的飯店、金額紀錄在LINE記事本中，2020年7至9月間過夜多達9次。

丈夫指控，校長和妻子互稱「老闆」、「秘書」，校長更稱自己的性器官是「老爺」、「大爺」，兩人曾對話「你看老闆很猛，但是大爺很傷精氣神的，更何況那次是一天內做兩次」、「我真的很享受跟你大爺的當下，跟你合而為一，看你舒服到忘我呻吟的時刻」。

丈夫指出，兩人還說「秘書受不了自己坐上來」、「搞不好是秘書每天都想要」、「老闆再累也會滿足你」，校長更談論3P性交，「老闆要紅牌服侍，穿秘書裝，先預約，兩個一起來，老闆一對二，真期待」，請求校長賠償160萬元。

校長否認和人妻發生性關係，也否認丈夫提出的對話紀錄為真，認為丈夫未經過妻子同意，私自取得對話紀錄，侵害隱私權，並指人夫到學校質問時，他擔憂危急校園安全，影響學生受教權，才會虛偽應付、道歉。

法院認為根據雙方的對話紀錄，兩人從早到晚不斷報告自身形成、約對方見面、關懷對方身體、傳送色情影片、討論性行為的感受，可見有不正當交往情事。

再者，丈夫到學校圍牆外質問時，校長表示「我等於是侵犯到你的配偶權」、「我們的錯誤真的害你太多」、「再怎麼樣，我還是要跟你致歉」等語，更認定對話紀錄內容為真，校長破壞夫妻婚姻生活圓滿、安全及幸福，審酌後判40萬元。

示意圖／ingimage
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