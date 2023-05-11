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品保協會13年遭五鬼搬運3000萬 前秘書長50萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

中華民國旅行業品質保障協會（簡稱品保協會）疑似遭前任秘書長陳怡全及李姓女會計，於2006至2019年間，涉嫌長年利用職務之便五鬼搬運，前後共侵占公款3000餘萬元。台北地檢署昨指揮調查局新北市調查處，依涉犯業務侵占、洗錢防制法等罪搜索、約談陳、李兩人，訊後各以50萬、20萬交保。

成立於1989年的品保協會，是由旅遊業自行組織成立，用以保障消費者的社團公益法人，目的為保障旅遊消費者權益及提高旅遊品質。品保協會現有會員旅行社共3273家，約占台灣地區所有旅行社總數9成以上。

據了解，陳、李兩人任職品保協會多年，對會務極其熟稔，其中陳男更歷任領隊、旅遊刊物主編、旅行社副總，在擔任秘書長前為品保協會法務專員。

但兩人趁職務之便，多年來陸續藉由經手協會帳戶、銀行帳戶，以及舉辦各式活動等機會，趁機侵占公款、中飽私囊。

直到兩人離職後，被後來接手職位者察覺帳務有異，著手開始清查，發現協會公款竟遭兩人挪用超過3000萬元，於是對兩人提告。

品保協會遭五鬼搬運3000萬，前秘書長、前會計各以50萬、20萬交保。
品保協會遭五鬼搬運3000萬，前秘書長、前會計各以50萬、20萬交保。

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