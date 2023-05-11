「行人地獄」10大問題 呂秋遠：3分鐘熱度過了會有更多犧牲者

台南市「行人地獄」1死1重傷悲劇，引起國人憤慨。律師呂秋遠在臉書表示，台灣的行人地獄，根本對於自行車、行人，都非常不友善，難怪傷亡率會這麼高。

台南市8日發生婦人帶3歲女童走斑馬線，女童遭車撞死、婦人重傷住院。女童的父親說，希望女兒的犧牲、妻子的傷痛，能喚起大家重視行人安全，希望女兒是最後一個受害者。

呂秋遠以用路人的觀察，發現10個問題，包括：騎樓高低起伏、騎樓堆滿雜物、機車隨時可以在人行道上疾駛與暫停、紅線或黃線停車、斑馬線前不暫停、轉彎以及路口不減速、道路設計就有問題、權責單位多頭馬車、駕駛路怒症，第10點是駕駛從來不就是在考駕照，而是在考試。

對於道路設計就有問題，呂秋遠說，有些路口，分隔島根本要重建。有些路口沒有分隔島，就應該設置偏心車道，例如偏心左轉車道，就是讓左轉車輛直行時，透過槽化線導引，接近路口時漸變進入左轉車道，不會產生左轉車擋住後方直行車的狀況，減少直行車因前方車欲左轉，被迫由右側切出變換車道，易與後方來車追撞發生事故，中壢就剛做好。

第8點的權責單位多頭馬車，呂秋遠說，目前，實體人行道的事權屬於內政部營建署，交通部的法規只能主管綠色標線型人行道。而標線人行道，在法規的定義上又不屬於人行道，而是標線的一種。交通部本身事權就應該要統一，而中央地方權責就更混亂。市區道路的養護機關為各縣市政府的養工處、新工處，中央主管機關為內政部營建署；而道路上的號誌、標線，卻由各地交通局負責，執法則由警察局交通大隊處理。這些狀況，根本就是一團混亂，管理與設置法規必須要重新檢討。

「你的駕照是用雞腿買來的嗎？」呂秋遠說，我們的駕駛，從來不就是在考駕照，而是在考試。台灣的考照，教練會給你一套轉幾圈方向盤可以路邊停車、對準哪裡可以一次倒車入庫，甚至標榜原地考照，只要面臨這種駕訓班熟悉的場地，就可以拿到駕照。

「可是，台灣的路況就不是這樣啊！誰會在考試的時候看手機？誰會在考試的時候看到平交道不暫停？誰會在考試的時候搶黃燈？」呂秋遠說，我們就不是在學開車，我們是在學考試。

行人地獄的悲劇，不斷在發生，呂秋遠說，可是我們願不願意得罪選民，徹底整頓騎樓，還給行人的行走空間、我們願不願意整合主管機關、我們願不願意提出更多預算改善路口與路面、我們願不願意改變考照制度、記點紀錄、認真取締違法、不要帶頭關說違規停車、不要為了自己方便，隨便併排、紅線臨停？