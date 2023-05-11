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燒佛堂害7命 更一審仍逃死
男子曾文彥四年前在台南市玉井區真理佛堂潑汽油縱火，釀七死二傷慘劇，一審判處死刑，二審改判無期徒刑，最高法院撤銷發回；台南高分院認他現階段再犯可能性雖高，但並非全無矯正、改善可能性，昨仍處無期徒刑，褫奪公權終身。
曾文彥在真理佛堂前輩堂居住時與佛堂張姓負責人之子有衝突，二○一九年凌晨持往將汽油潑灑，持打火機點燃衛生紙丟擲縱火，造成七人死亡，逃生九人中二人受傷。
台南高分院更審辯論庭時，法官問曾是否後悔，曾當庭嗆「不後悔，因為他們得罪我」。還說希望被判死刑，這樣才符合比例原則。
台南高分院指出，被告患「反社會型人格障礙症」，有降低或減緩其可責性情形。另曾犯罪後自首。被告家人曾給付相關被害人家屬慰問金，雖無法完全修復罹難者家屬痛苦，仍為有利被告量刑考量。部分家屬也並不堅持判死。
被告原坦承是縱火者，表明想被判死刑；二審雖改口否認犯行，但依量刑鑑定報告，可能自認為得以操弄或影響判決結果的手法。
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