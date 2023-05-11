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吳火獅私生女案 逆轉判是親生

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

台灣高等法院更三審駁回新光吳家人上訴，認為陳子婷提吳火獅繼承人認領之訴有理。圖／陳麗如提供
台灣高等法院更三審駁回新光吳家人上訴，認為陳子婷提吳火獅繼承人認領之訴有理。圖／陳麗如提供
女子陳子婷指已故新光集團創辦人吳火獅是生父，提認領之訴，並以吳火獅繼承人郭吳如月、吳如英、吳東進、吳東賢、吳東亮和吳東昇為被告；一、二審認為應認領她，最高法院廢棄發回，高院更一審、更二審判陳女敗訴，更三審昨再逆轉，駁回吳家人上訴。

陳子婷是母親陳麗如與高姓男子婚姻關係期間所生，但二○○五年法院判決高非她的生父。陳子婷主張，母親和吳火獅一九七六年開始交往，一九八四年生下她。吳火獅一九八六年辭世。

陳子婷說，被告等人多次間接透過關係人和她母親協商，希望不要回吳家認祖歸宗，連續四年半提供她生活學雜費，甚至表示希望她到國外求學。如果不是明知她是吳火獅非婚生子女，何必長期資助她們母女。

士林地院審理時，函請調查局安排親子血緣鑑定，但被告沒出現，法官為被告不利判斷，判陳子婷是吳火獅非婚生子女。

高院更二審認為，新光保全公司董事長李峰遙二○一○、二○一一年匯款至陳女帳戶，二○一一年間給現金作學雜費和生活費，因李和她母親是舊識，無從認定李是受吳家人指示匯款。陳子婷只能證明她母親和吳火獅相識，命吳家人血緣鑑定。

但更三審認為陳麗如已明確交代和吳火獅交往始末，吳火獅也提供陳子婷生活費，安排她們赴日租屋處。二○○六年至二○一一年間，李峰遙定期通知陳麗如到新光保全大樓拿女兒生活費，或匯至陳子婷帳戶，還說認祖歸宗「急事緩辦」，在在顯示她就是吳火獅女兒。而吳家人始終拒絕血緣鑑定，更三審採請求認領有理。

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