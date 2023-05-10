嘉縣村長選舉同票抽籤張正橋當選 今驗出無效票改判當選無效
去年底嘉義縣民雄鄉東興村長選舉，張政僑與翁有義同獲185票，最後抽籤由張政僑當選，翁有義提當選無效之訴，經勘驗有9張選票有疑慮，其中，有一張投給張政僑選票改認定為無效票，嘉義地院今天判張正橋當選無效，張可上訴。
去年嘉義縣民雄鄉東興村長侯選人翁有義登記號碼為1號，張政僑為2號，選舉結果出現2人得票數都是185票，經抽籤決定由張政僑當選。
不過，翁有義主張依公職人員選舉選票有效與無效認定圖例，明定「同時圈選二組或二個候選人或政黨以上者，應屬無效票」，但開票時，現場監察員違法認定「同時圈選二個候選人」的選票，為張政僑的有效票，因為這足以影響選舉結果，對張政僑提起當選無效之訴。
法官會同翁有義、張政僑逐一勘驗，篩選雙方認為有爭議選票共有9張，經選務機關開票時判定，其中，編號1選票是投給翁有義的有效票；編號2至9選票是投給張政僑的有效票。
9張爭議選票中，合議庭認為編號2的選票在1號、2號候選人共用空間有2個圈印，應屬同時圈選2名候選人，依選罷法規定，應為無效票。
至於其他8張爭議選票，法官認定則與選務機關判定結果並無不同，因此，張政僑得票數中，應扣除這1張無效票，有效選票為184票，翁有義得票數維持185票。
地院認為，縣選委會認定張政僑所得票數有誤、不實，並影響選舉結果，已構成選罷法當選無效的事由，因此，判張政僑當選無效。
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