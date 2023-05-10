收數十萬回扣 國軍台中總醫院3個月內2醫師遭收押

國軍台中總醫院2月才爆出骨科主任林建中上校涉嫌貪汙，家中被搜出2300萬元現金遭收押，台中地檢署深入追查，發現廠商行賄不止林1人，昨再度搜索醫院帶回醫療部主任賴金湖，初步清查他收廠商數十萬回扣，今再依貪汙治罪違背職務收受賄賂罪嫌將賴及3名廠商向法院聲押獲准。

台中地檢署檢察官馬鴻驊今年2月搜索國軍醫院骨科主任林建中，在林家中的保險箱查扣來源不明的2300萬元現金、還有點鈔機，林對屋內藏有2300萬元現金交代不明，經查林涉嫌在2019年、2020年間辦理醫院X光機採購標案，由北部的醫材廠商涉嫌行賄，林收賄後讓該醫材廠得標。

檢方2月21日依涉犯貪汙治罪、財產來源不明等罪嫌向法院聲押，但當時台中地院認無羈押必要，2月22日裁定林建中60萬元交保，經台中地檢署抗告，台中高分院二審直至3月17日才撤銷發回，台中地院3月25日重新裁定林收押禁見。

檢察官深入追查發現，國軍台中總醫院不止林建中1名醫師涉貪，經清查金流、傳訊廠商等人比對，發現同院的醫療部主任賴金湖，涉嫌和林建中持類似手法利用標案中向醫材廠商收賄。

檢方5月9日指揮調查局中機站、廉政署中調組兵分17處赴國軍醫院、醫材公司搜索，帶回包括賴及業者共23人，將賴金湖及3名業者依違反貪汙治罪違背職務收受賄賂、違背職務交付賄賂及商業會計法等將4人向法院聲押獲准，另3名業者20萬元至30萬元交保。

中檢指出，持續偵辦骨科主任林建中貪汙，發現林另有向4間醫療、生技公司收賄，其中1間曾向林建中行賄的廠商，另外再向當時擔任心臟外科部主任的賴金湖以「數位型C臂移動式X光機」採購標案的10％行賄。