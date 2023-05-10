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國軍台中總醫院再爆貪汙 骨科後換醫療部主任遭收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國軍台中總醫院。圖／截自國軍台中總醫院
國軍台中總醫院。圖／截自國軍台中總醫院
國軍台中總醫院2月才爆出骨科主任林建中上校涉嫌貪汙，家中被搜出2300萬元現金遭收押，台中地檢署深入追查，發現涉貪醫師不只林1人，昨再度搜索國軍醫院帶回醫療部主任賴金湖，經查發現賴同樣涉利用標案收廠商錢，今依貪汙治罪違背職務收受賄賂罪嫌將賴向法院聲押獲准。

台中地檢署檢察官馬鴻驊今年2月曾偵辦國軍醫院骨科主任林建中，其涉嫌在2019年、2020年間辦理醫院X光機採購標案，由北部的醫材廠商涉嫌行賄，林收賄後讓該醫材廠得標，而匯款則交由許姓妻子協助隱匿。

檢方2月21日指揮搜索，在林家中的保險箱查扣來源不明的2300萬元現金、還有點鈔機，林對屋內藏有2300萬元現金交代不明，檢方依涉犯貪汙治罪賄賂、財產來源不明等罪嫌向法院聲押。

但當時台中地院認無羈押必要，2月22日裁定林建中60萬元交保，經台中地檢署抗告，台中高分院二審直至3月17日才撤銷發回，台中地院3月25日重新裁定林收押禁見。

檢察官深入追查發現，國軍台中總醫院不止林建中1名醫師涉貪，經清查金流、傳訊廠商等人比對，發現同院的醫療部主任賴金湖，涉嫌和林建中持類似手法利用標案中向醫材廠商收賄。

檢方昨天第2度搜索國軍醫院，帶回包括賴及廠商等4人列被告，訊後以賴涉犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪嫌今將他及3名廠商向法院聲押獲准。

國軍台中總醫院表示，賴姓醫療部主任涉及司法案件調查，經法院裁定羈押，目前已辦理停職。考量全案已進入司法偵辦程序，台中總醫院秉持依法行政、毋枉毋縱立場，全力配合調查，以盡速釐清案情，若有貪瀆行為，必依法嚴厲追究。

國軍台中總醫院醫療部主任賴金湖被依貪汙治罪違背職務收受賄賂罪嫌收押。圖／截自國軍台中總醫院
國軍台中總醫院醫療部主任賴金湖被依貪汙治罪違背職務收受賄賂罪嫌收押。圖／截自國軍台中總醫院

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