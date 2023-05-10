國軍台中總醫院再爆貪汙 骨科後換醫療部主任遭收押

國軍台中總醫院。圖／截自國軍台中總醫院 國軍台中總醫院2月才爆出骨科主任林建中上校涉嫌貪汙，家中被搜出2300萬元現金遭收押，台中地檢署深入追查，發現涉貪醫師不只林1人，昨再度搜索國軍醫院帶回醫療部主任賴金湖，經查發現賴同樣涉利用標案收廠商錢，今依貪汙治罪違背職務收受賄賂罪嫌將賴向法院聲押獲准。

台中地檢署檢察官馬鴻驊今年2月曾偵辦國軍醫院骨科主任林建中，其涉嫌在2019年、2020年間辦理醫院X光機採購標案，由北部的醫材廠商涉嫌行賄，林收賄後讓該醫材廠得標，而匯款則交由許姓妻子協助隱匿。

檢方2月21日指揮搜索，在林家中的保險箱查扣來源不明的2300萬元現金、還有點鈔機，林對屋內藏有2300萬元現金交代不明，檢方依涉犯貪汙治罪賄賂、財產來源不明等罪嫌向法院聲押。

但當時台中地院認無羈押必要，2月22日裁定林建中60萬元交保，經台中地檢署抗告，台中高分院二審直至3月17日才撤銷發回，台中地院3月25日重新裁定林收押禁見。

檢察官深入追查發現，國軍台中總醫院不止林建中1名醫師涉貪，經清查金流、傳訊廠商等人比對，發現同院的醫療部主任賴金湖，涉嫌和林建中持類似手法利用標案中向醫材廠商收賄。

檢方昨天第2度搜索國軍醫院，帶回包括賴及廠商等4人列被告，訊後以賴涉犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪嫌今將他及3名廠商向法院聲押獲准。