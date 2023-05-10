關台近3年換照案贏了 中天聲明：台灣人民已深惡痛絕NCC違法濫權

中天新聞台3年前申請換發衛星廣播頻道執照，被國家通訊傳播委員會（NCC）決議不予換照，退出有線電視第52台頻道，中天提行政訴訟救濟，請求法院撤銷處分並准予換照，再向NCC求償79億餘元，台北高等行政法院今判決撤銷處分，NCC就中天2020年6月8日換照申請案，應依判決法律見解做成決定，可上訴。

中天得知判決結果發聲明表示，感謝台北高等行政法院今天的判決還給中天公道，為台灣的民主法治樹立典範，保留了新聞自由的尊嚴及憲法基本價值。

中天指出，台灣人民已深惡痛絕NCC違法濫權，前NCC委員翁曉玲在中天勝訴的第一時間呼籲NCC應放棄上訴、尊重司法判決；中天則籲請所有關切台灣民主發展的朋友們，展現人民的力量，共同捍衛新聞自由。

中天新聞2020年6月8日申請換發執照，但NCC認為中天持有執照期間出現大量申訴，被處分25件違規案，內部控管與自律機制運作失靈，無法維護新聞專業，且無法避免大股東直接和間接干預新聞；NCC主委陳耀祥當時直言問題是「蔡衍明直接、間接介入新聞台」。

NCC指出，聽證會也證實中天新聞受到不當介入，且2014年換照時已予以警示並附加條款，但中天仍無法有效改善，難以相信中天能改正過往違規情事；7位委員2020年11月18日一致決議不予換照，中天同年12月11日執照到期，隔天退出52台。

北高行指出，NCC委員會2020年11月18日審議，沒有用2018年2月8日修正後的申設審查辦法評分基準，卻以修正前規定作為評分比重，違反換照審查辦法規範的評分基準，形同改變執照的核發標準，造成5個審查項目決策事實基礎錯誤而資訊不完全，足以影響審議不予換照的結論，NCC處分有違誤。