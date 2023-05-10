台南二線三星警官涉性騷擾 警局為她聲請保護令遭駁回

台南市警局林姓警務正被控3月間為賣房子，不斷用LINE以「老婆」及「親愛的」及「含稅」（諧音含睡）等文字涉騷擾女房仲遭封鎖，他還到其工作處所騷擾，令她不敢出門上班而提告，警方也為她聲請保護令，法官認林男受書面告誡迄今已逾1個月，未再有跟蹤騷擾行為而駁回。

永康警分局認林男涉犯性騷擾、跟蹤騷擾等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，檢方複訊後聲押，台南地院上月初裁定3萬元交保，諭知不得對女房仲實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤行為。

林男表示，被告在判決有罪前均不得為有罪認定；他未性騷或跟騷女房仲，或許通訊對話內容有比較親暱話語，但他至女方工作場所，只是為了釐清女方與店長有無侵入住宅。

檢警調查，林男3月21日上午9時許撥打女房仲手機號碼，表示要委託她出售房屋，女房仲請林先加LINE好友。雙方當日下午3時許約在咖啡店見面，隨後林男向女房仲表示要換地點繼續討論，並以女方停車位置較遠為由，騎機車載她前往KTV歌唱，途中詢問她是否至他家中簽委託書，女房仲回覆這樣很奇怪而拒絕。

雙方當日下午4時40分許抵達KTV，林男強調只要1個小時就和她簽委託書，其間突然伸出右手觸碰女方腰部，使她感到不舒服且害怕，藉詞堅持離開，林男簽完委託書後還強調「含稅」，使女方感到很不舒服。

事後，林男繼續傳送「既然這樣不如直接過戶給老婆就好，含稅」、「專簽要含稅喔」等訊息給女方，以諧音暗示要求「含睡」，女房仲將他封鎖，未料，林男翌日前往公司質詢她為何不接電話外，同月25日還前往公司表示要告她侵入住宅。

而承辦員警雖告知他初步瞭解無人侵入住宅，他仍前往店裡咆哮且撕毀委託書，令女房仲心生畏懼而提告，永康警分局3月31日對林男書面告誡外，將他移送法辦。