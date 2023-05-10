中天新聞遭不予換照案勝訴關鍵 法官批NCC形同改變執照核發標準

中天新聞台3年前申請換發衛星廣播頻道執照，被國家通訊傳播委員會（NCC）決議不予換照，退出有線電視第52台頻道，中天提行政訴訟救濟，請求法院撤銷處分並准予換照，再向NCC求償79億餘元，台北高等行政法院今判決撤銷處分，NCC就中天2020年6月8日換照申請案，應依判決法律見解做成決定，可上訴。

北高行指出，為了讓評鑑、換照評分基準一致，2018年2月8日已全面修正規定，換照審查就未來6年營運計畫5個審查項目的評分標準，應準用修正後申設審查辦法規定的評分標準，不容許NCC另行發布行政規則取代。

北高行認為，NCC2020年11月11日委員會議通過以修正前2016年6月21日起使用的換照評分表來計算未來6年營運計畫的評分比重，不能發生取代的效力。

北高行指出，NCC委員會2020年11月18日審議，沒有用2018年2月8日修正後的申設審查辦法評分基準，卻以修正前規定作為評分比重，違反換照審查辦法規範的評分基準，形同改變執照的核發標準，造成5個審查項目決策事實基礎錯誤而資訊不完全，足以影響審議不予換照的結論，NCC處分有違誤。

北高行認為，中天訴請撤銷原處分有理由，但請求NCC做成准予換照處分的部分，仍須NCC依判決的法律見解重新審議後，再作適法決定，至於請求損害賠償部分，因換照申請應否許可，有待NCC重為審議，因此認為損害賠償請求也無理由。

中天新聞2020年6月8日申請換發執照，但NCC認為中天持有執照期間出現大量申訴，被處分25件違規案，內部控管與自律機制運作失靈，無法維護新聞專業，且無法避免大股東直接和間接干預新聞；NCC主委陳耀祥當時直言問題是「蔡衍明直接、間接介入新聞台」。