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一票之差敗選 嘉縣里長落選人提當選無效之訴仍敗訴
去年底嘉義縣大林鎮西結里長選戰激烈，現任里長蔡宜靜以241票僅贏對手陳建昌1票勝選，由於無效票12張，陳提起當選無效之訴，法院勘驗後12張無效票仍是無效票，但陳的得票數中卻出現1張無效票，因此，法院駁回當選無效之訴，蔡宜靜當選里長。
2010年陳建昌同額競選上大林鎮西結里長，2014年蔡宜靜挑戰以289票贏陳建昌253票，2018年蔡再拿下264票贏陳的239票連任成功；這次雙方票數更是只有1票之差，嘉縣選委會公布蔡宜靜票數241票，陳建昌得票數240票，公告蔡宜靜當選。
陳建昌主張當日同時有縣長、縣議員、鎮長、鎮民代表、里長等選票同時開票、唱票，有票數誤記的可能，雙方票數僅相差1票，無效票卻多達12張，如果其中有1張可認定是他的有效票，足以影響選舉結果，提起當選無效之訴。
嘉義地方法院會同雙方勘驗，進行有效、無效票認定，結果有1張原屬陳建昌的有效票，因右下角遭撕毀，經合議庭認定為無效票，應自有效票數中予以扣除外，其餘有效票的認定與原選務機關的認定相同；爭執的12張無效票，經認定仍屬無效票。
嘉義地院認定，陳建昌正確的有效票數為239張，蔡宜靜有效票數不變，仍為241張當選無誤。
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