陳致中明入獄 吳淑珍更三審的法官今天抽好籤了

綠營強力將國務機要費修法除罪，前總統陳水扁等7人免訴，妻子吳淑珍更二審就南港展覽館案犯洗錢罪判刑2年，最高法院上月26日撤銷吳淑珍有罪部分，發回更審。台灣高等法院今抽出更三審合議庭，由廖怡貞擔任受命法官，審判長為張惠立，陪席法官為鄭昱仁。

高院表示，因吳淑珍經最高法院撤銷發回，今日下午4點在司法大廈2樓法官研究室，公開以人工抽籤方式分案。

同案被告陳致中被判刑1年，併科150萬元罰金確定；黃睿靚判刑10月，併科100萬元罰金，緩刑4年。陳致中明天將入獄服刑。最高法院指出，更二審雖然認定吳淑珍無正當理由不到庭而採一造辯論，逕為判決，但依去年的診斷證明和當時的新冠肺炎疫情，吳淑珍是否確實因疾病而不能到庭，更二審未詳查，因此撤銷發回。

吳淑珍因擔心龍潭購地弊案、南港展覽館案犯罪所得遭發現，指示陳致中、黃睿靚以代號或紙上控股公司名義開設海外帳戶，讓吳淑珍哥哥吳景茂將兩案犯罪所得轉入洗錢。

黃睿靚2006年12月21日在陳致中陪同下，於瑞士美林銀行開立「Sorbona」、「Sorbona2」帳戶，吳景茂隔年依吳淑珍指示，將龍潭購地案、南港展覽館案犯罪所得，共美金859萬餘元，匯入「Sorbona」帳戶；陳致中再由「Sorbona」帳戶轉帳美金1000萬元至「Sorbona2」帳戶。

黃睿靚以寶昌公司名義在開曼群島設立紙上信託公司，並開立2個代號的帳戶，並和陳致中將兩案犯罪所得匯入寶昌公司帳戶；陳致中另透過海外銀行成立Galahad公司並開設2個帳戶，再將寶昌公司帳戶中龍潭購地案、南港展覽館案犯罪所得，移轉至Galahad公司帳戶。