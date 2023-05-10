中天新聞不予換照案勝訴！NCC曾裁罰9案400萬全被法院打臉
中天新聞台3年前申請換發衛星廣播頻道執照，被國家通訊傳播委員會（NCC）不予換照，退出有線電視頻道，中天提行政訴訟，台北高等行政法院今判決撤銷處分，NCC就中天換照申請案應依判決法律見解作成決定；然而，NCC先前裁罰中天多案，其中9案共400萬元已被法院撤銷確定，或廢棄發回更審中。
中天新聞2020年6月8日申請換發執照，但NCC認為中天持有執照期間出現大量申訴，被處分25件違規案，內部控管與自律機制運作失靈，無法維護新聞專業，且無法避免大股東蔡衍明直接和間接干預新聞，7位委員一致決議不予換照。
其中，中天新聞2018年播出節目指當時參選的高雄市長陳其邁造勢活動尚未結束，民眾已經走光光，立委邱議瑩拿麥克風喊「大家麥離開」打悲情牌，被NCC裁罰20萬元，北高行認為NCC諮詢委員意見分歧，但處分擅自認定邱議瑩喊「大家沒有離開」，指中天違法並裁罰，處分違誤，判決中天勝訴確定。
中天2019年製播「三市長合體天空出現鳳凰展翅雲朵」新聞，搭配「民俗專家：大吉現天侯盧韓齊聚天顯鳳凰雲」，被NCC認為內容未經查證，引導民眾將特地政治人物和怪力亂神的說法結合，裁罰40萬元。
法院認為，NCC諮詢會議16名委員中9人建議「發函改進」，3人建議「不予處理」，4人認為違法，處分片斷擷取少數委員的意見，卻置之不論多數委員認定新聞未違法的主張，判決中天勝訴確定。
另外，中天2019年製播新聞與新聞，「拚外交、農漁產滯銷綠色執政一千零一招：撒錢」、「驚！登革熱疫區拉警報，噴藥惡夢居民心驚」、「蔡救印越登革熱年逾8百萬，韓嘆高雄人命不值錢？」、「扁錄影罵韓，小韓粉邊哭邊罵”為什麼要罵韓國瑜”」、「狂甩12個巴掌，黑衣人入侵校園霸凌女學生」、「爭風吃醋引紛爭30餘人旁觀，少女竟率眾霸凌情敵」、「浙江台商父親來電深喉嚨獨家訪問中」等，挨罰40至60萬元不等，法院也判決撤銷，或廢棄發回更審中。
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