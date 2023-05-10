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蛋價回穩 法務部物價稽查小組防哄抬仍南下查察

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

因政府向國外採購雞蛋進入國內市場，市面上雞蛋日趨穩定，台北市蛋商公會自本月24日起恢復報價，產地價格每台斤45.5元、批發價格每台斤55元；法務部表示，物價聯合稽查小組對囤積、哄抬仍持續查察，若發現任何違法，將交由權責機關依法裁處。

法務部說，為免不肖商人在雞蛋產地價格已恢復公定價格仍以不合價格售出，物價聯合稽查小組仍嚴密監督蛋價，日前由小組召集人常務次長黃謀信再度邀集跨部會小組成員開會研議，昨天進行聯合稽查。

法務部指出，此次稽查對象為台南市雞蛋廠，除嚴查雞蛋廠是否有不合理漲價外，對廠商有無對內囤積、對外哄抬等均一併瞭解，若發現任何違法，將交由權責機關依法裁處，以懲不法。

法務部並指出，民眾凡是發現商家、廠商有囤積或不合理漲價或大量拋售，都可以撥打檢舉專線，政府將積極查明，穩定民生物價並守護國人健康。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

雞蛋 法務部 漲價

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