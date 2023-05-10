拒絕入會爭議 桃市府：向法院聲請解散長勤工會

桃園市產業總工會今天針對長勤工會拒絕部分員工入會、清潔隊反對初四提前開工等議題進行抗議。桃市府表示，已向法院聲請解散長勤工會；提前初四開工是比照5都，將持續爭取隊員認同。

桃園市產業總工會上午與桃園市清潔隊員權益促進會、長榮航空工會在桃園市政府前召開記者會，要求市府改善桃園客運經營亂象、清潔隊員不用提早在初四開工及解決長榮航勤企業工會（簡稱，長勤工會）拒絕部分員工入會問題。

桃產總認為，桃園客運未積極營造好的工作環境，連帶造成人力不足、影響路線服務，桃園市交通局應介入處理；基層清潔隊員有8成以上反對大年初四提早收運垃圾，桃園市環保局應重新檢討政策。

桃產總指出，長榮航勤至今仍有100多名員工不能依法加入企業工會，桃市府應要求長榮航勤企業工會立即召開理事會、依法同意基層員工入會，若仍拖延就該開罰。

對此，桃園市政府發布新聞稿指出，長勤工會爭議至今已4個月，仍有158名員工未能入會，勞動局已在3月8日依工會法停止長勤工會召開會員大會及選舉會員代表，因長勤工會仍未依規定讓部分員工加入企業工會，5月2日已具狀向台灣桃園地方法院聲請解散長勤工會。

針對清潔隊初四提前開工爭議，桃市府表示，環保局是比照其他5都做法，規劃自明年農曆春節起提前至大年初四開始收運垃圾，為慰勞隊員提前1天出勤的辛勞，也規劃給予出勤隊員加一補一（加班一天，補休一天）及加發1000元禮券的福利措施，並將持續與清潔隊員溝通說明，爭取絕大多數隊員的認同與支持。

桃市府指出，針對桃客工作環境，桃園市交通局正積極推動駕駛員補助訓練費用、就業獎金、薪資補貼等相關補貼政策，協助桃客提升駕駛員的工作環境。