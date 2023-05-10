「瞞天過海」真實上演！台男當內鬼 詐菲國賭場8千萬

桃園一名童姓男子去年赴菲律賓某娛樂集團發展，期間被綽號「磊哥」的胡姓大陸男子遊說，在公司當內應，竊取供賭場語音認證的手機，利用通話認證和賭場APP轉匯功能詐領菲國2間賭場1.6億披索，折合新台幣約8221萬元，事後爲將贓款帶回台灣，還特地用虛擬貨幣「泰達弊」洗錢，未料金流仍被檢警掌握，今天被依詐欺、洗錢等罪起訴。

檢警調查，童男（31歲）去年10月應聘進入菲律賓某娛樂集團上班，負責菲律賓披索與大陸人民幣匯兌工作，但他早在9月就在當地酒吧被「磊哥」吸收，負責竊取與公司賭場帳戶綁定的手機，以利後續到賭場貴賓室提領現金。

去年12月22日，童男順利摸走公司2部手機，並在「磊哥」及綽號「小胖」的大陸籍男子協助下前往馬尼拉Okada和Solaire二間賭場，再佯裝受公司指示提領現金；雖然賭場讓娛樂集團提領現金，但過程有一道關卡，需要特定手機輸入特定密碼才能放行。童男僅竊取手機，但「磊哥」另有門路弄到密碼認證，因此順利提領了現金8千8百萬披索，後來又陸續用貴賓室的app轉匯功能，將錢轉到特定帳戶。

童男3人總共詐得1.6億披索，為掩蓋犯行，其中8千8百萬現金藏於不知名的屋內，剩餘8千萬則購買「泰達弊」，而他從中分得59萬泰達弊。事後，他為了將錢洗回台灣，將錢轉到林姓前女友和表弟的虛擬貨幣帳號，並在銀行變現，但他未料檢警掌握不明金流，今年1月被查獲。