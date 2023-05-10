街口支付胡亦嘉陷官司限境 可繳500萬解禁赴日、英國談業務

街口支付創辦人胡亦嘉被控未公平配售基金給投資人，依違反證交法罪嫌起訴；胡以須赴日本、英國洽談業務為由，日前聲請暫時解除限制出境出海處分，台北地院審查證據文件，裁准胡提出500萬元保證金後，本月13日至27日暫時解除境管。

胡亦嘉是前中華開發總經理胡定吾的兒子，他2021年3月被檢調約談後，諭令1000萬元交保，2022年8月全案起訴，由於胡涉犯重罪，移審後法官仍裁定胡持續限制出境迄今。

胡亦嘉日前提出聲請指出，他所經營的街口電子支付股份有限公司打算在日本、英國拓展業務，有親自出席與當地團隊、投資人、主管機關會面的必要，請求解除自本月13日至27日為止的限制出境、出海處分。