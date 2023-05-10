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三總牙醫師涉詐領健保費 繳交犯罪所得8萬元判緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

三軍總醫院部分牙科軍醫被控集體浮報牙材費用，冒名看診詐領健保費，總醫師周韋廷及廠商多人被訴；台北地院分割審理，考量周韋廷坦承犯行，依詐欺取財罪判刑10月，已繳交之犯罪所得8萬元沒收，緩刑2年，向公庫支付2萬元。可上訴。

全案檢察官共起訴23名被告，包括醫生、廠商，合議庭今天主要針對詐領健保費的認罪被告宣判，包括非軍職的三總住院醫師周韋廷，至於其他被告已排庭期訂7月20日起繼續審理。

周韋庭是三軍總醫院醫師，他犯後坦承犯行，法官認定周以不實批價明細表持向三軍總醫院請款，將溢領款項街支付或扣抵未經核准使用的品項費用、嚴重侵害三軍總醫院的財產法益，所為實有不該

合議庭審理認為，周無前科紀錄，因一時失慮涉犯刑典，犯後坦認犯行不諱，經此偵審程序當知所警惕，無再犯之虞，對周所宣告之刑，以暫不執行為適當，宣告可緩刑2年。

圖為三軍總醫院。圖/三總官網
圖為三軍總醫院。圖/三總官網

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