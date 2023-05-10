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余父希望女兒犧牲 妻子傷痛 喚起大家重視行人安全

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市3歲余姓女童走斑馬線被不幸被轎車撞死、母親重傷住院。余父今天說，他不是為了女兒這件事要讓自己知名度曝光，或是要成為網紅，那不是他的初衷，他只是希望女兒的犧牲、妻子的傷痛，能喚起大家重視行人安全；那怕是多挽回一條生命，多減少一件車禍，妻兒的痛才有代價。

余父今天中午在醫院前說，行人安全這不只是政府、市議員的責任，包括他在內，是上從總統下到百姓，是所有人的責任，他只希望台南、台灣的道路安全能夠更好。

余父說，妻子肝臟破裂，肋骨斷裂、骨盆破裂，骨盆部分得動手術開刀，痛得無法翻身。醫護人員擔心如果讓她知道女兒已過世，情緒起伏太大會影響她傷勢，建議先不讓她知道女兒的事。妻子問女兒在那裡，現在還騙她在別家醫院治療。

余父表示，肇事孕婦只有昨天上午和他通過電話，他希望孕婦能到女兒靈位前捻香，她可能因為輿論壓力太大不敢出面。他要告訴杜小姐，大家都是成年人了，「個人造業個人擔（台語 ）」 ，她是孕婦，他也能理解，因法律會制裁她，如果她來靈堂不用擔心會被言語或暴力相向。

媒體問對於市長黃偉哲研擬不禮讓行人者，比照酒駕者公布姓名和照片等政策，余父說，他不評論，因為有更專業人士來討論，由民意代表及政府來處理。

余父（右）今天說，他只是希望女兒的犧牲、妻子的傷痛，能喚起大家重視行人安全；那怕是多挽回一條生命，多減少一件車禍，妻兒的痛才有代價。記者黃宣翰／翻攝
余父（右）今天說，他只是希望女兒的犧牲、妻子的傷痛，能喚起大家重視行人安全；那怕是多挽回一條生命，多減少一件車禍，妻兒的痛才有代價。記者黃宣翰／翻攝

孕婦 台南

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