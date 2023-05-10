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赴日、英洽談業務 街口創辦人胡亦嘉暫時解除限境

中央社／ 台北10日電

街口支付創辦人胡亦嘉因涉違反證交法等案件遭限制出境，日前以赴日本英國洽談業務為由，聲請暫時解除。北院裁定胡提出500萬元保證金後，13日至27日解除限制出境。

街口支付創辦人胡亦嘉辦理基金配售時涉嫌未公平配售投資人，獲取不法所得約新台幣6000萬元。台北地檢署依違反證券交易法起訴胡亦嘉、妻子莊郁琳等6人，案件由台北地方法院審理中。

胡亦嘉日前向北院聲請暫時解除限制出境，表示他所經營的街口電子支付股份有限公司擬於日本及英國拓展相關業務，有親自出席與當地團隊、投資人及相關主管機關會面的必要，請求解除13日至27日的限制出境。

台北地院考量胡男提出其於日本及英文業務相關文件、逐日行程表暨來回雙程航班資訊等，裁准提出500萬元保證金後，暫時解除限制出境。

日本 投資人 英國

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