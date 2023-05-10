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採購BNT疫苗案 鄭麗文提告陳時中等4人涉瀆職

中央社／ 台北10日電

鴻海創辦人郭台銘辦公室昨天宣稱，政府疑因要用「獨立的台灣政府」名稱與德國BNT簽約造成疫苗交易取消。國民黨立委鄭麗文今天到北檢告發前衛福部長陳時中等4人涉瀆職等罪嫌。

郭台銘日前表示，「總統曾派代表要求他不能買疫苗」。對此，總統府駁斥郭台銘發言是不實指控。郭台銘又於昨天指稱前總統府秘書長李大維曾代總統蔡英文傳話，要求郭台銘不要購買疫苗。李大維對此2度否認。

昨天有媒體報導指出，BNT大股東於民國110年6月16日寄給郭台銘的原文電子郵件內容，證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗，仍於同年月18日在臉書（Facebook）發文，將買不到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的責任推卸給政府。

郭台銘辦公室對此昨天晚間發布聲明表示，媒體披露的原文信件提到民進黨堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」（IndependentGovernment of Taiwan），由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。

鄭麗文今天到台北地檢署提告，她指出，「獨立的台灣政府」並不是合法存在的政府，況且BNT並沒有為難、拒絕台灣採購疫苗，鴻海永齡基金會、慈濟基金會用中華民國（Republic of China）順利買到疫苗，若蔡英文政府使用中華民國的文字與BNT簽約，就能順利買到疫苗。

鄭麗文指出，蔡總統、前行政院長蘇貞昌、陳時中、外交部長吳釗燮為護航高端疫苗，涉嫌竄改國號、破壞憲法、廢弛職務釀成災害，導致台灣錯過防疫黃金時間，喪失寶貴的人民生命，雖然總統不受刑事追訴，但內亂罪除外，希望司法機關偵辦到底。

高端疫苗 郭台銘 蔡英文

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