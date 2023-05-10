穿三點式內褲被嫌難看 媳婦出手打趴婆婆

高雄李姓女子在婆婆面前穿三點式三角褲，被婆婆出嘴嫌「難看」，李女不滿反手揮擊痛打婆婆，被法院依傷害罪判拘役30天定讞，婆婆不滿，另提刑事附帶民事訴訟，向李女求償10萬元，高雄高分院審理後，法官認定李女行為造成婆婆精神受傷，判賠10萬元確定。

判決指出，李女和婆婆過去就有婆媳問題，前年4月18日下午3時許，李夫因孩子教育問題和媽媽發生爭吵，母子倆吵完後，李女穿著三點式三角褲經過婆婆眼前，還在氣頭上的婆婆見狀嫌李女穿著難看，「毋災會見笑某（不知道丟不丟臉）」。

李女聽到後，出手朝婆婆臉頰揮擊，造成婆婆左邊臉頰受傷，嘴角還滲血，當天下午婆婆在胞妹陪同下跑到醫院驗傷，氣得對李女提告傷害。高雄地院審理時，李女坦承和婆婆發生口角，但當時是婆婆先出嘴先罵她，兩人才會爭吵，但她並沒有打她。

但雄院法官認為醫院診斷書沒有指出婆婆傷勢，且警方製作筆錄時，婆婆也沒提及牙齦流血，另外根據到場員警密錄器畫面，也看不出婆婆臉頰有傷勢，綜合事證後，認定李女不構成傷害，判她無罪。

婆婆不服上訴，高雄高分院審理時，合議庭重新勘驗相關事證，認為醫院診斷婆婆有「左臉頰腫脹」傷害，依據事發至醫院驗傷的時間，若婆婆遭反手揮擊臉頰，依常理不會立即出現明顯傷勢，至少需等一定時間傷勢才會明顯。

合議庭認為，員警在案發現場僅靠目視觀察，本來就難以立即發現傷勢，參酌兩人在案發前就爆發爭執，李女揮擊婆婆造成左臉腫脹，受傷部位符合診斷書記載，無違背社會通常經驗，李女具傷害故意，依傷害罪判刑拘役30天，得易科罰金。

李女不服上訴，最高法院審理後，認定二審認事用法無誤，駁回李女上訴定讞。

婆婆在二審審理時，另提刑事附帶民事訴訟，主張媳婦揮拳打她臉頰，造成她精神痛苦，向媳婦求償10萬元。