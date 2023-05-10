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向心夫婦被控違反國安法案 北檢二度不起訴

中央社／ 台北10日電

中國創新投資公司主席向心及妻子龔青被控涉違國安法，北檢以罪嫌不足為由不起訴。案經高檢署發回，北檢認為，全案犯罪嫌疑仍不足，今天2度處分不起訴。

全案起於，自稱中國間諜的男子王立強於民國108年5月入境澳洲，向澳洲安全情報組織表示自己是向心、龔青的下屬，並指向心夫婦基於為中國軍事、行政、黨務機構發展組織，企圖以資金介入操控台灣選舉結果。

向心夫婦被控自107年11月台灣縣市首長選舉期間，以台北市房屋作為組織據點，提供中國籍蘇姓男子與香港籍林姓男子使用，再以中國創新公司資金挹注廟宇，作為組織運作費用，並以經營臉書粉絲團等方式建立接觸管道。

台北地檢署清查向心夫婦通聯記錄、資金流向等，發現向心曾與中方高層聯繫，但未查出向心公司有可疑資金進入台灣；某臉書粉絲團於選舉期間支持特定候選人並操作輿論，及中、港籍房客入住向心夫婦房屋，也無法證明向心涉犯國家安全法發展組織罪嫌，於110年11月處分不起訴。

台灣高等檢察署認為，北檢偵查未完備，未釐清台灣、澳洲間司法互助事宜及向心夫婦的金流來源與去向，必須續行偵查來釐清疑點，因此發回北檢續查。

北檢指出，再度清查向心公司金流，仍未查出有可疑資金進入台灣；當時透過法務部國際及兩岸法律司向澳洲請求司法互助、調取境外證據，及向中國上海公安局申請相關卷證資料，遭澳洲以「不符應提供司法互助之情狀」為由拒絕，至於上海公安局未回覆資料，偵查後認為向心夫婦罪證不足，今天再度處分不起訴。

向心夫婦 澳洲

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