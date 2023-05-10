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影／恐怖！老翁對鄰居及幼子噴汽油欲點火 檢方起訴建請加重其刑

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣彰化市70歲詹姓男子因與鄰居有嫌隙，日前竟去買汽油和點火噴槍，對著正要騎機車離去的鄰居及幼兒身上噴汽油，欲點火，鄰居嚇得一拳將他擊倒在地，即時阻止他點火，但鄰居因被噴到汽油，眼睛也受傷，彰化地檢署依殺人未遂罪嫌起訴詹男，由於他欲置幼童於死地，檢方建請法官加重其刑。

檢方調查，詹姓老翁4月17日先去賣場買了一組噴火器及空桶，再去加油站買了7、8公升汽油裝入空桶，4月24日上午7點多他拿著噴火器，並將高壓噴灑器接上汽油桶對著謝姓鄰居和其8歲幼子噴汽油在全身，欲點燃汔油。

謝男見狀將詹男一拳擊倒在地，父子倆才幸免於難，但謝男被汽油噴到，左眼化學性傷害，造成左側眼表角膜炎，幼子則有吸入有機溶劑氣體而不適。

據了解，詹男與鄰居因停車、養寵物等因素早有嫌隙，詹男又疑似有憂鬱症，而有失控行為。檢方依殺人未遂罪嫌，將詹男提起公訴，並依兒童及少年福利法，他欲加害兒童，建請法官加重其刑。

這起施暴案件影音發生當天即被民眾po上社群平台，引發討論，由於詹男到案說明後，就責付家人帶回，讓民眾都覺得「很可怕」、「像不定時炸彈」，不少網友紛紛留言說「好扯喔，應該不能放出來的」、「這種算蓄意謀殺了吧，還能放出來喔」，警方表示已加強巡邏，並要詹男家人要陪他就醫。

彰化市70歲詹男日前對著正要騎機車離去的鄰居及幼兒噴汽油，另一手還拿著要點火的噴槍，鄰居嚇得一拳將他擊倒在地，即時阻止他點火。圖／翻攝自彰化人大小事
彰化市70歲詹男日前對著正要騎機車離去的鄰居及幼兒噴汽油，另一手還拿著要點火的噴槍，鄰居嚇得一拳將他擊倒在地，即時阻止他點火。圖／翻攝自彰化人大小事

殺人 家人

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