三總牙醫師涉浮報款項 繳回8萬犯罪所得獲緩刑

三軍總醫院周姓牙醫師涉嫌製作不實批價明細表向醫院請款，北院考量周姓牙醫坦承犯行，繳交犯罪所得8萬多元，今天判刑10月，宣告緩刑2年，須付公庫2萬元。

台北地檢署偵辦三軍總醫院李姓牙醫師等人涉配合廠商浮報款項，並私自運用溢領款，又違規在外兼職等案，去年依貪污等罪起訴李男等23人，其中7人為三總牙醫師。

台北地方法院表示，周男因犯後坦承犯行，先行審結；本案遭起訴的其他被告，7月20日繼續進行審理程序。

北院判決指出，周男是三軍總醫院醫師，涉以製作不實批價明細表向醫院請款，並將溢領款項用以支付或扣抵未經醫院審核核准使用品項費用、無法依照醫院正常請款流程核銷請款費用等，嚴重侵害醫院的財產法益，所為實有不該。

判決指出，法官審酌周男無前科，因一時失慮涉犯刑典，犯後坦認不諱，溢領款項已繳回，當知所警惕，應無再犯之虞，依詐欺取財罪，判處有期徒刑10月，緩刑2年，須向公庫支付新台幣2萬元，完成法治教育課程2場次。可上訴。