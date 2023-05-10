蔡總統論文案 彭文正向倫敦校方法務求償敗訴

媒體人彭文正對總統蔡英文提起論文不存在之訴，台北地院判決駁回後，彭文正另對倫敦政經學院法務經理求償新台幣1000萬元。北院日前認定沒有管轄權，裁定駁回。

根據台北地方法院裁定，彭文正提起求償訴訟主張，他質疑蔡總統學歷造假而挨告妨害名譽，台北地檢署偵查期間，透過外交部向英國倫敦政經學院檔案中心函查。

彭文正主張，倫敦政經學院法務部門經理海恩斯（Kevin Haynes）於民國109年7月間，以電郵告知駐英國代表處的法務部人員，聲稱蔡英文所提供12份文件，與英國倫敦政經學院檔案中心保存的蔡英文學生檔案文件相符。

彭文正指出，海恩斯當時受聘為英國倫敦政經學院法務部門經理，與蔡英文及論文團隊勾結，提供全然不實訊息給駐英國代表處的法務部人員，使檢察官據以為重要犯罪證據，起訴他妨害名譽罪，法院後來發布通緝，造成他名譽受損，求償1000萬元，並將判決理由刊登在報紙上。

台北地院審理求償案認為，本件欠缺國際管轄權，且因本案相關資料屬年代久遠文書且不在境內，如由北院實質審理，對於證據調查程序及當事人攻擊防禦而言均甚為不便，因此即使有國際管轄權，依不便利法庭原則，也應拒絕行使。

北院認為，彭文正提起之訴為不合法，且因有權管轄的法院為外國法院，法院無法依民事訴訟法規定為移送，裁定駁回。可抗告。