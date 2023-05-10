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玉井縱火案釀7死 更一審認有矯正可能曾文彥仍逃死

中央社／ 台南10日電

台南玉井真理家族前輩堂遭曾文彥縱火釀7死，一審判死，二審判無期，最高法院發回更審；台南高分院今天以部分死者家屬未堅持判死及服刑後降低再犯可能，更一審仍判無期。

台灣高等法院台南分院更一審今天宣判，男子曾文彥犯殺人罪，累犯，處無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴；曾文彥則在多名法警戒護下到庭聽判，聽到更一審仍逃死，情緒未見激動。台南高分院事後發布新聞稿說明判決理由。

台南高分院指出，曾文彥患有「反社會型人格障礙症」，肇因於體質、家庭和社會環境及成長歷程等因素，在成長環境「雙重束縛」下，被塑造出扭曲、偏見的精神狀況，而有衝動控制能力不足，依聯合國人權事務委員會宣示「應避免道德可非難性有限的個人判處死刑」。

台南高分院表示，曾文彥犯罪後自首，客觀舉動有助於案情明朗；曾文彥家人甚為自責，曾給付被害人家屬一定數額的「慰問金」，部分死者家屬感受到曾文彥父母的彌補及痛苦，未堅持判處死刑，顯示雙方已有一定程度修復。

另外，台南高分院認定曾文彥「反社會型人格障礙症」隨年齡增長可能變得較輕微，趨於穩定，甚至消失，或有可能因長期監禁，與社會隔絕穩定環境而改善症狀，尚非全無矯正改善可能；曾文彥執行無期徒刑後（假釋最低門檻必須監禁逾25年，且有悛悔實據者），當有大幅降低再犯可能性，因而判處無期徒刑。

台南市玉井區三埔里真理家族前輩堂2019年12月14日凌晨遭曾文彥縱火，46名居民中有37人逃出；2人跳樓逃生受傷；1人被救出時失去心肺功能，送醫搶救後宣告不治；其餘6人被發現時明顯死亡。35歲陳姓消防員處理殘火時不慎由2樓摔下，左手臂骨折送醫。

台南地檢署2020年2月偵結求處曾文彥死刑，台南地方法院同年12月31日判處死刑；台南高分院去年2月認定曾文彥有反社會人格障礙症，部分死者家屬未堅持判處死刑，改判無期徒刑；最高法院去年8月撤銷二審判決，發回更審。

曾文 台南 死刑

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