台南佛堂縱火奪七命逃死 台南分院：並非無矯正的可能

曾文彥3年前在台南市玉井區真理佛堂潑汽油縱火，釀7死2傷慘劇，一審判處死刑，二審改判無期徒刑，最高法院撤銷發回，台南高分院認他現階段再犯可能性雖高，惟反社會型人格障礙症隨著年齡增長，可能變得輕微甚至消失，或有可能因長期監禁改善其症狀，並非全無矯正、改善的可能性，認曾犯殺人罪處無期徒刑，褫奪公權終身。

台南高分院指出，曾文彥所為雖符合公政公約所稱「情節最重大之罪行」的要件，但合議庭認其有利量刑因子未經原審審酌。

台南高分院指出，依嘉南療養院精神鑑定報告、量刑鑑定報告，被告患有「反社會型人格障礙症」，而有衝動控制能力不足的狀況，考量其因該精神障礙，造成衝動控制能力不足，而有降低或減緩其可責性的情形。曾文彥犯罪後自首，經裁量不予減輕其刑，但在客觀上舉動，有助於偵查機關及早查獲本案犯罪及犯嫌。

台南高分院表示，案發後，被告家人甚為自責，曾給付相關被害人家屬慰問金，雖無法完全修復罹難者家屬痛苦，但被告家人對被害人家屬損害修復部分，仍為有利被告量刑考量。部分死者的家屬，知悉被告罹有疾患，且於案發後感受到被告父母對於被告鑄下大錯的彌補及痛苦，並不堅持判處被告死刑。

台南高分院指出，被告現階段的再犯可能性雖高，惟「反社會型人格障礙症」隨著年齡增長，該症狀可能變得較輕微、趨於穩定，甚至消失，或有可能因長期監禁，與社會隔絕的穩定環境，而改善其症狀，尚非全無矯正、改善的可能性，被告於執行無期徒刑後應有大幅降低再犯的可能性。

台南高分院審酌，本件雖屬「情節最重大之罪行」，除參考各量刑因子外，另斟酌被告長期生活在家庭不一致及雙重束縛的狀態之下，無法與人維持關係、不顧別人的感受、行為衝動、挫折忍受度低、暴力傾向強、沒有罪惡感以及無法從經驗中獲得學習的人格特質，致有諸多不當行為，且無法改變。

台南高分院指出，被告先前坦承自己是縱火者，表明自己想被判死刑，相對於其他犯後編織謊言掩飾犯行，或謊稱他人放火的狡詐之徒，尚非全無區別，且對於偵查機關及早查獲犯罪及縱火者也有助益。